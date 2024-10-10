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gotreksson
Новые автомобили Škoda Octavia, Rapid и Kodiaq снова смогут продаваться в России
В конце 2024 года компания Skoda планирует запустить сборку автомобилей в Казахстане, на новом заводе в Костанае. Будут собираться популярные модели, такие как Octavia, Karoq, Kodiaq и Kamiq, при партнёрстве с местной компанией Allur. Это решение вызывает вопросы о возможном обходе санкций для выхода на российский рынок, так как два года назад Skoda ушла из Казахстана из-за недостатка удобного бизнес-климата.

В конце 2024 года компания Skoda готовится запустить сборочное производство автомобилей в Казахстане. На новом заводе в Костанае будет налажена сборка популярных моделей, таких как лифтбэки Octavia и кроссоверы Karoq, Kodiaq и Kamiq. В качестве партнёра в этом амбициозном проекте выступает местная компания Allur.

Необходимо отметить, что данный шаг вызывает у многих вопросы. Не пытаются ли европейские автопроизводители, вернувшись в Казахстан, найти обходной путь для выхода на российский рынок. Два года назад Skoda отказалась от своей деятельности в Казахстане, не увидев там удобного климата для бизнеса. Однако после введения антироссийских санкций корпорация неожиданно пересмотрела своё решение. Эксперты полагают, что это связано со стремлением избежать ограничений на экспорт автомобилей в Россию, введённых Европой. Интересно, что Skoda продавала в Казахстане около 1000 автомобилей в год. В то же время, несколько лет назад, в России продажи достигали 90 500 единиц — это был рекорд для марки после Германии. Даже в Чехии, её родной стране, продажи были ниже, чем в России, что подтверждает важность российского рынка для бренда.

Запланированы инвестиции в проект на сумму свыше 55 миллионов долларов, а годовой объём производства ожидается на уровне не менее 40 тысяч автомобилей.

Можно задаться вопросом, не является ли это количество автомобилей чрезмерным для Казахстана, который не продемонстрировал особого интереса к моделям чешского производителя. Ответ заключается в том, что значительная часть автомобилей будет направлена на экспорт, в первую очередь в страны Евразийского экономического союза.

Как известно, в России не существует ограничения на ввоз автомобилей из соседних стран. Продукция, выпущенная на местных предприятиях, в действительности относится к товарам Таможенного союза. В соответствии с нормативными актами, касающимися торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), автомобили Skoda, произведённые в Европе, могут беспрепятственно продаваться на российском рынке.

Стоит подчеркнуть, что производить автомобили будет не Skoda, а именно компания Allur. Это обстоятельство поможет избежать возможных проблем с реализацией чешских автомобилей в России.

Кроме того, согласно санкциям, действующим со стороны ЕС, нет запрета на поставки автопроизводителям, если стоимость автомобилей не превышает 50 000 евро. Это создаёт благоприятные условия для обхода существующих ограничений, особенно для моделей массового сегмента. Именно из этой причины Skoda планирует организовать выпуск более доступных автомобилей в Казахстане.

Несмотря на то что Skoda находится под российскими санкциями, существует законный способ реализации её продукции на российской территории. Такими условиями может выступить передача прав на использование товарного знака дистрибьютору, который будет легально реализовывать автомобили под маркой Allur.

Поскольку официальное представительство Skoda в России больше не функционирует, для ввоза данной продукции отсутствует необходимость в получении разрешений от правообладателя.

Новые инициативы компании «Фольксваген Групп Рус», которая решила вернуть своё присутствие в России под брендом AGR, показывают, что она не просто отказалась от моделей чешского бренда , а старается адаптироваться к изменяющимся условиям рынка.

#санкции #volkswagen #казахстан #импорт автомобилей #octavia #allur #kamiq #karoq #škoda #škoda rapid
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