За последние шесть лет значительное количество ключевых участков дороги было отремонтировано, и планируется обновление ещё 300 км трассы до 2027 года. В сентябре 2024 года завершены первый и второй этапы реконструкции 11-километрового участка «Нерский прижим», одним из самых опасных на Р-504.

На Дальнем Востоке продолжается реализация масштабного дорожного проекта, который значительно улучшает комфорт и безопасность передвижения по единственной трассе, соединяющей Якутию с тихоокеанским побережьем. Речь идет о федеральной автодороге Р-504 «Колыма», трансформация которой заметна даже невооружённым глазом — за последние шесть лет значительное количество её ключевых участков было приведено в порядок. Согласно планам «Росавтодора», до 2027 года планируется обновить ещё около 300 км трассы.

В конце сентября 2024 года были завершены первый и второй этапы реконструкции на участке протяжённостью 11 км, находящемся между 1121-м и 1142-м километром трассы, который получил название «Нерский прижим». Этот участок дороги проходит вдоль реки и горы и считаются одним из самых опасных на Р-504. Работы, начатые в 2020 году, были завершены почти за год до запланированного срока. В ходе выполнения проекта была уложена "дорожная одежда" с переходным типом покрытия, состоящая из щебеночно-песчаной смеси. Кроме того, смонтированы водопропускные трубы, установлены ограждения, укреплен берег Неры, а также построены гидротехнические сооружения, которые защитят земляное полотно от размыва вдоль береговыми течениями. Стоимость этих работ составила почти 4 миллиарда рублей. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию ещё 8 км (третья и четвёртая стадии работ).

Также после завершения капитального ремонта был открыт участок дороги от 962-го до 975-го километра. Этот отрезок проходит через поселок Усть-Нера и стал единственным асфальтированным участком «Колымы» на территории Оймяконского района. В рамках этого проекта были установлены линии освещения, барьерные ограждения и отремонтированы три мостовых перехода общей протяжённостью около 400 метров. Также были устроены съезды к каждому домовладению.

Р-504 «Колыма» (длиной 2000 км) проходит через территорию вечной мерзлоты, что накладывает особые требования на дорожников при проведении капитального ремонта, поскольку экстремальные климатические условия существенно влияют на состояние дорожного полотна. Несмотря на множество трудностей, отечественные специалисты успешно справляются с поставленными задачами.

По данным «Росавтодора», около 100 км трассы всё ещё остаются особенно проблемными. Одним из самых сложных участков является отрезок с 350-го по 374-й километры, где необходимо строительство моста через реку Алдан, поскольку в данный момент водную преграду преодолевают на пароме. Если этот мост будет построен, он станет одним из самых длинных в России и составит 3,9 км. В 2023 году президент России Владимир Путин дал указание ускорить строительство данного перехода. Подготовка соответствующих документов началась ещё в 2021 году, когда проект оценивался в 40 миллиардов рублей. Однако работы на этом участке пока не начаты.