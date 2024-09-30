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gotreksson
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
«Нацпроектстрой»: на строительстве Западного обхода Саратовского узла ОСК 1520 (входит в Нацпроектстрой) выполнила более 70% необходимых земляных работ. Строители переработали свыше 15 млн кубометров грунта, а также передали под укладку верхнего строения пути более 20 километров полотна.

В этом грандиозном проекте участвуют почти 2000 человек и более 500 единиц техники. В рамках данного предприятия планируется строительство двухпутной железнодорожной линии протяженностью 70 километров, а также возведение пяти мостов и семи путепроводов. Будут установлены 88 стрелочных переводов и 38 водопропускных труб. К концу сентября 2024 года работы по созданию земляного фонда превысят 70% — переработано уже 15 миллионов кубических метров грунта. В настоящее время продолжается возведение восьми искусственных сооружений, где почти все опоры готовы, а сборка и монтаж пролетных конструкций находятся в процессе. Речь идет о Западном обходе Саратова, запуск которого планировался еще во времена Советского Союза. Первая очередь (отрезок Липовский – Курдюм) была завершена в 1988 году. Однако после распада СССР из-за уменьшения объемов грузоперевозок работы были приостановлены. Тематика обновилась лишь в середине 2000-х годов, и тогда началась подготовка технико-экономического обоснования. Сдача второй очереди предполагалась на конец десятилетия, но фактические работы так и не были начаты.

В 2016 году в РЖД сообщили, что строительство линии от станции Курдюм до станции Ивановский завершат в 2025 году. В 2021 году подрядчиком была выбрана ОСК 1520, которая на сегодняшний день входит в состав «Нацпроектстрой» и является одним из лидеров в области строительства и модернизации транспортной инфраструктуры в России.

Проект общей стоимостью около 60 миллиардов рублей разбит на семь этапов. Планируется, что движение по всему обходу откроется в декабре 2025 года. Значение этой железной дороги значительно возросло в контексте роста грузоперевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север – Юг», частью которого станет новая линия. Она поможет разгрузить транспортные пути, проходящие через город, и предоставит дополнительные возможности для грузоперевозок — до 50 миллионов тонн в год. Это также поможет преодолеть инфраструктурные ограничения, обеспечивая доставку грузов в порты Азово-Черноморского бассейна. Кроме строительства железнодорожной линии Курдюм – Ивановский, проект предусматривает создание второго пути на участке Липовский – Курдюм с полной заменой контактной сети, а также реконструкцию всех упомянутых станций, включая станцию Татищево. Например, на станции Ивановский появится десять приемоотправочных путей и четыре главных пути, а также новая сопутствующая инфраструктура, включая пост электрической централизации и диспетчерский пункт для управления контактной сетью.

Крупнейшим искусственным сооружением на линии станет мост через реку Латрык длиной 885 метров. А аналогичный объект под Татищево будет самым высоким железнодорожным мостом в Поволжье — он достигнет высоты 45 метров. Эти сооружения возводятся специалистами компании «Мостоотряд-47», которая также входит в «Нацпроектстрой». В целом, строительство обхода признается одним из самых масштабных инвестиционных проектов на Приволжской дороге, что свидетельствует о высоком уровне модернизации транспортной инфраструктуры региона.

#новости #саратов #поволжье #север – юг #мтк #ивановский #курдюм #латрык #татищево
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