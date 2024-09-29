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gotreksson
По Северному морскому пути впервые в истории прошел контейнеровоз типа Panamax
Крупный контейнеровоз "Flying Fish 1" успешно завершил свой рейс из Петербурга в Шанхай за 21 день, что подчеркивает важность Северного морского пути (СМП) для развития Русской Арктики. Использование СМП позволяет сократить время в пути на 15 дней по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал и снижает логистические расходы. Судно длиной 293 метра и грузоподъемностью 4900 TEU прошло через арктические воды, снизив зависимость глобальных компаний от старых маршрутов.

Крупный морской контейнеровоз "Flying Fish 1" успешно завершил свой рейс из Петербурга в Шанхай всего за 21 день. Значение этого события для развития Северного морского пути (СМП) трудно переоценить.

Данное событие имеет большое значение для будущего Русской Арктики, поскольку традиционный маршрут вдоль Суэцкого канала требует на 15 дней больше времени. Несмотря на очевидные преимущества, такие как снижение логистических расходов и перемещение в более спокойных водах, компании Глобального Юга долгое время не обращали внимания на использование Северного морского пути. Даже когда такие рейсы и осуществлялись, фрахтовались, как правило, контейнеровозы небольшого размера с грузоподъемностью до 2000 TEU (TEU — это единица измерения в логистике, эквивалентная 20-футовому контейнеру). "Flying Fish 1" значительно превышает размерами среднестатистическое судно на СМП: его длина составляет 293 метра, а грузоподъемность — 4900 TEU. Первый рейс этого судна стал лишь началом — в текущем году по СМП планируется осуществить 19 транзитных рейсов, преимущественно между Северной Столицей, Архангельском и Китаем.

Корабль покинул Санкт-Петербург 3 сентября и уже через неделю вступил в воды СМП у Новой Земли. Контейнеровоз двигался со скоростью 16 узлов на протяжении всего маршрута, что подчеркивает значительные изменения ледовых условий в Арктике за последние десятилетия. Судно продолжило свой путь через моря Лаптевых и Восточно-Сибирское, избегая небольших ледяных полей, расположенных рядом с островом Врангеля.

17 сентября контейнеровоз покинул арктические воды, пройдя через Берингов пролив,и всё это без помощи ледоколов, всего через шесть дней после своего появления в российских арктических водах.

Общая дистанция от Балтии до Шанхая составила около 8000 морских миль, что на 4000 миль короче маршрута через Суэцкий канал. Обход Африканского континента в условиях нестабильности в Красном море добавляет ещё 4000 миль к стандартному пути в Азию.

С учётом того, что проход через Суэцкий канал стал небезопасным из-за конфликта на Ближнем Востоке и агрессивных действий хуситов из Йемена, интерес к СМП будет только возрастает. 

Рейс "Flying Fish 1" является не только историческим событием, но и возможностью для многосторонних отношений, экономического роста и научных исследований в Арктическом регионе. Ожидается, что успешный опыт этого корабля станет примером для других судов и послужит толчком для активизации навигации по Северному морскому пути в ближайшие годы.

Это прекрасно понимают и наши главные геополитические соперники России — США и Великобритания. В последние три года англосаксы значительно увеличили своё присутствие в Арктике и предпринимают активные шаги для наращивания своих военных мощностей в этом регионе. Из Вашингтона и Лондона поступают предложения о том, что Северный морской путь должен быть доступен для судов всех стран, а претензии России на контроль над СМП неправомерны.

Москва отвечает на агрессивные притязания увеличением военной группировки за Полярным кругом, строительством новых ледоколов и созданием необходимой инфраструктуры по всему побережью вдоль маршрута СМП. Что касается регулирования прохода судов по этому пути, Россия оставляет за собой право решать, кто может его использовать, а кто — нет.

#геополитика #логистика #санкт-петербург #арктика #шанхай #грузоперевозки #северный морской путь #смп #ледоколы #контейнеровоз
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