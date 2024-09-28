Исследования, проведённые средствами массовой информации, показали, что тенденция к закрытию пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на маркетплейсах начинает набирать обороты.

Ключевой причиной этого явления не является снижение спроса, а, к сожалению, нехватка рабочей силы. Хотя в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) утверждают, что проблема не так остра, как кажется: закрывается всего около 1% из 120 тысяч ПВЗ по всей стране.

Очевидно, что сложная ситуация на рынке труда заставляет бизнес в различных отраслях искать возможности для внедрения инноваций и автоматизации процессов. Пункты выдачи заказов начинают конкурировать с постаматами, хотя многие клиенты по-прежнему предпочитают взаимодействовать с «живыми» сотрудниками. Например, возврат товара становится проще, когда рядом есть человек, готовый помочь. Уже зафиксированы случаи, когда покупатели заказывают по 10-12 пар обуви и тщательно их примеряют в ПВЗ, оставляя только то, что им понравилось. Подобные услуги предлагают и некоторые люксовые бренды в Москве, предоставляя возможность курьеру привезти 30-40 костюмов на выбор. Пока клиент примеряет одежду, курьер ожидает внизу, готовый забрать все ненужное обратно.

Иногда такие услуги проводятся «бесплатно», но, естественно, их стоимость уже включена в итоговую цену товара. Аналогичным образом ведут себя ПВЗ: расходы на содержание сотрудников, включая зарплату, оснащение компьютерами и прочими необходимыми вещами — всё это закладывается в стоимость конечного продукта.

Таким образом, взаимодействие с постаматами в плане затрат оказывается более экономичным, хотя это не всегда очевидно для покупателя. Но решающим фактором здесь выступает конкуренция. Даже если предприниматель видит возможность сокращения затрат, это не означает, что он не поднимет цены — ведь увеличение маржи всегда приятно.

Ситуация с ПВЗ характерна и для других отраслей экономики, где также периодически возникают сообщения о нехватке рабочего персонала. Объективно, внедрение инновационных методов в бизнес — это обычно заслуга отдельных людей, вокруг которых нередко возникают скептические настроения.

Инноваторы, как правило, сталкиваются с критикой, когда им говорят, что «ничего не получится» и «работай, как все».

Однако России жизненно необходимы такие предприниматели, которые стремятся внедрять новшества. Они существуют, но нуждаются в поддержке со стороны государства. В настоящее время в ряде секторов экономики России не наблюдается настоящего дефицита кадров, а скорее избыточная занятость. Это похоже на анекдот: чтобы поменять лампочку, требуется целая команда из пяти человек. И это уже не смешно.

Важно освободить людей от рутинной работы, которую вполне могут выполнять автоматические системы и роботы. Не следует опасаться, что уволенные потом не найдут себе место — каждая новая волна инноваций создает миллионы рабочих мест, компенсируя исчезающую занятость. Появляются новые отрасли, в которых граждане начинают зарабатывать на жизнь.

Это было так на протяжении всей истории человечества, и так будет продолжаться. Главное — России не следует ждать, когда инновации будут реализованы где-то за границей, чтобы впоследствии слышать: «А вот в Великобритании сделали так», а «в США внедрили то-то», и тому подобное.

Стране необходимо стремиться к тому, чтобы на международной арене звучали слова «Посмотрите, что внедрено в России — нам нужно сделать также». Для этого важно позиционировать Россию как лидера в области инноваций на мировом уровне.