Это крупнейшее предприятие в СКФО по выпуску полимерных труб, оснащенное самым передовым оборудованием, разместилось в селе Орта-Стал. На заводе будет создано порядка 200 современных рабочих мест. Объем инвестиций в строительство предприятия составил более 3 млрд рублей.

На Северном Кавказе произошло поистине знаковое событие, которое, по словам местных властей, оставит след в истории региона. В юго-восточной части Республики Дагестан, где на протяжении последних двух десятилетий не реализовывались подобные проекты, был открыт крупнейший завод по производству полимерных труб, получивший название «Эксонор».

Строительство этого уникального предприятия, не имеющего аналогов в округе, стартовало в конце весны 2022 года. Возведение комплекса, расположенного в районе села Орта-Стал — всего в 15 километрах к северу от российско-азербайджанской границы — осуществлялось в рекордно короткие сроки. Всего за несколько лет объект находился на стадии завершения к осени 2024 года, а общие инвестиции в проект составили более 3 миллиардов рублей. Общая площадь завода, оборудованного новейшими технологиями, достигает 67 тысяч квадратных метров. Производственный корпус занимает почти 8 тысяч квадратных метров. На новом предприятии будут выпускаться гладкие и гофрированные канализационные трубы, спиральновитые полиэтиленовые трубы, а также трубы для капельного орошения. Годовая мощность завода составит около 36 тысяч тонн продукции, которая будет поставляться как для строительных объектов в Дагестане, так и в соседние регионы Российской Федерации.

Открытие завода имеет важное значение не только для отечественной промышленности, но и для социально-экономического развития региона. Это позволит увеличить налоговые поступления, поддержать различные социальные инициативы и создать новые рабочие места. В ближайшее время также запланировано строительство нового жилого комплекса для сотрудников предприятия.

Все десять производственных линий завода оснащены современным китайским оборудованием. Первоначально предполагалось использовать европейские технологии, однако из-за введенных санкций пришлось искать альтернативные поставщики. Как утверждают инициаторы проекта, азиатская продукция обладает высоким качеством и ничем не уступает европейским аналогам.

В Республике Дагестан продолжаются работы по реконструкции инженерных сетей, а также ведется строительство магистрального водовода протяженностью почти 80 километров, который будет обеспечивать водой более 900 тысяч человек. Этот проект, финансируемый за счет бюджетного кредита в 10,5 миллиардов рублей, является одним из наиболее масштабных в области водоснабжения в России. Помимо этого, предусматривается реализация нескольких крупных инициатив в сфере туризма, что, в свою очередь, приведет к росту спроса на полимерные трубы. В ближайшее время в городе Дагестанские Огни, расположенном всего в 10 км к северо-западу от Дербента, начнется производство фасонных соединительных элементов для труб, что дополнительно укрепит позиции региона в данной отрасли.