Были подведены итоги конкурентного отбора мощности генерирующих объектов (КОМ НГО), по результатам которого принят проект по строительству 4 и 5 энергоблоков Харанорской ГРЭС с суммарной мощностью 460 МВт. Стоимость капитальных затрат составит более 100 миллиардов рублей.

В течение ближайших пяти лет на Дальнем Востоке запланирована реализация масштабного проекта, который должен решить растущую проблему нехватки электроэнергии в Забайкальском крае. Проект включает в себя строительство двух новых энергоблоков на Харанорской ГРЭС, что даст возможность увеличить мощность этой тепловой электростанции на 70%. Идея данного проекта была выдвинута в августе 2023 года, и через год после проведения конкурентного отбора мощностей генерирующих объектов (КОМ НГО) эта инициатива была одобрена местными властями. Стоит отметить, что строительство этой энергетической установки, расположенной в Ясногорском поселке Оловяннинского района, началось в середине 1970-х годов. Фактически, история Харанорской ГРЭС началась еще в 1958 году с проведения инженерных изысканий для выбора оптимального местоположения. Рассмотрели 18 различных вариантов, и в конечном итоге остановились на территории у Разъезда №73, где позднее возник поселок Ясногорск. Выбор места был мотивирован его близостью к угольным залежам и источнику водоснабжения — реке Онон.

Все необходимые документы были подготовлены специалистами одного из старейших в стране научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтов — Теплоэлектропроект. Согласно первоначальному плану, запуск первого энергоблока был намечен на 1975 год, однако подготовительные работы затянулись, и в указанном году на площадке начались лишь предварительные работы. В 1977 году был утвержден технический проект, и создана Дирекция строящейся ГРЭС. Со временем сроки ввода блока №1 перенесли на 1982 год. Полная мощность станции после запуска всех шести энергоблоков должна составить 1,26 ГВт.

Харанорская ГРЭС была признана Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, но, тем не менее, работы шли медленно. Запуск первого энергоблока не раз откладывался. В 1986 году была завершена котельная, а в том же году началось сооружение главного корпуса станции. В результате первого энергоблока подключили к электросетям лишь в 1995 году. Примечательно, что, несмотря на разнообразные трудности, включая финансовые проблемы, строительные работы не прекращались. Второй блок был запущен в 2001 году, а третий — в 2012.

Сегодня Харанорская ГРЭС является крупнейшей электростанцией Забайкальской энергосистемы, имеющей мощность 655 МВт. После ввода четвертого и пятого энергоблоков эта мощность вырастет до 1,1 ГВт, а затраты на их строительство превысят 100 миллиардов рублей. Кирилл Газаев, заместитель министра ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья, подчеркивает важность данного проекта для региона, так как он позволит значительно ускорить его социально-экономическое развитие. В настоящее время многие крупные промышленные инициативы не могут быть реализованы в регионе именно из-за недостатка генерирующих мощностей. Запуск новых энергоблоков на Харанорской ГРЭС планируется к 2029 году. В то же время рассматривается возможность строительства нескольких атомных электростанций малой мощности, поскольку потребность в электроэнергии продолжает расти. Атомные станции представляют собой более экологически чистый источник энергии, и их ввод в эксплуатацию в Забайкалье позволит постепенно закрывать угольные тепловые электростанции, что безусловно будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе.