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gotreksson
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
Стоимость автодороги вокруг Азовского моря составит порядка 500 - 600 миллиардов рублей, программа рассчитана до 2030 года, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея.

До 2030 года российские власти планируют создать транспортное кольцо вокруг Азовского моря протяженностью 1400 километров. В проекте предусмотрено развитие как железнодорожной, так и автодорожной инфраструктуры вдоль побережья. Автомобильная дорога, в частности, будет реконструирована на значительном участке, с расширением проезжей части до четырех полос.

Маршрут пройдет через множество населенных пунктов, включая Джанкой, Чонгар, Геническ, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Новоазовск, Таганрог и Ростов-на-Дону. В некоторых местах будут организованы съезды к морю, что приведет к увеличению общей длины кольца до примерно 2000 километров. Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин многократно подчеркивал важность этого масштабного проекта для экономики страны. По словам Хуснуллина, реализация задуманного проекта, который впервые был презентован в декабре 2022 года, упростит логистику и создаст значительный стимул для туристической активности в регионах. Он также отметил, что эксперты сейчас работают над различными концепциями новых туристических кластеров, проводится детальный анализ, чтобы понять, какие объекты необходимы и где их лучше всего строить.

В комментарии к этому проекту российский экономист и кандидат экономических наук Сергей Гатауллин отметил, что для комплексного развития территорий вокруг Азовского моря крайне важна современная транспортная инфраструктура. Поэтому власти уже сейчас активно разрабатывают проекты и начинают их реализацию, не откладывая вопросы в долгий ящик. По мнению эксперта, новый сухопутный коридор между Крымом и Ростовской областью поможет разгрузить существующий переход через Керченский пролив и оптимизирует как грузовые, так и пассажирские потоки между регионами на юге России.

Также стоит отметить, что на некоторых участках будущей автострады работа уже началась под контролем Федерального дорожного агентства «Росавтодор». В сентябре 2024 года, в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея, Хуснуллин сообщил журналистам, что маршруты дороги вокруг Азовского моря уже определены, и для реализации этого амбициозного проекта потребуется значительное финансирование — около 500-600 миллиардов рублей.

Важным моментом является также запуск альтернативного автомобильного маршрута Джубга – Сочи, строительство которого началось с Обхода Адлера в 2024 году. Существенная часть нового маршрута будет проходить по тоннелям и эстакадам, что подчеркнёт его значимость для развития туристической инфраструктуры. Кроме того, до конца этого года планируется открыть новую трассу протяжённостью 119 километров, которая сократит время в пути от Краснодара до Крымского моста до двух часов. Новый маршрут будет пролегать чуть южнее существующей дороги А-289, которая уже испытывает значительную нагрузку из-за увеличившегося трафика, что делает этот проект особенно актуальным.

#крым #строительство дорог #ростовская область #ростов-на-дону #мариуполь #таганрог #бердянск #мелитополь #джанкой #новоазовск
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