В России темпы роста микроэлектроники (27%) почти в два раза превышают мировые (14,2%). Однако значительная часть производимой техники всё ещё содержит иностранные компоненты. Правительство продолжает поддержку отрасли, включая производства оборудования и программного обеспечения, что является важной задачей для обеспечения технологического суверенитета страны.

В 2020 году новое Правительство Мишустина приняло важное решение о стимулировании ускоренного развития микроэлектронной отрасли. В результате был разработан комплексный план, который охватывал широкий спектр мероприятий — от прямой финансовой поддержки производителей до предоставления различных налоговых льгот.

Для иллюстрации объема оказанной поддержки достаточно упомянуть одну цифру: в 2020 году на эту цель из бюджета было выделено 10 миллиардов рублей, тогда как по итогам 2024 года эта сумма вырастет до 150 миллиардов рублей. При этом рост средств не начался только с 2022 года, когда стало очевидно, что возрождение российской микроэлектроники — это непреложная необходимость. Как уже упоминалось, план был разработан еще в 2020 году, а его реализация стартовала в 2021. За этот период объем государственной поддержки превысил 430 миллиардов рублей, что свидетельствует о серьезных вложениях. Дополнительно были введены льготные условия по налогу на прибыль (3% вместо 20%) и снижены ставки страховых взносов (7,6% вместо 14%). Эти меры, аналогично IT-сектору, продемонстрировали свою эффективность: благодаря увеличению прибыли предприятие может наращивать инвестиции, а экономия на страховых взносах позволяет предоставлять более привлекательные условия работы для квалифицированных специалистов, которых не хватает на рынке, что ведет к росту зарплат.

Была также организована система госпланирования, которая охватывает не только производство микроэлектроники, но и подготовку специалистов, создание научных кластеров и гарантированное обеспечение рынка сбыта.

Изначальные результаты уже налицо: если в 2021 году, на начальном этапе программы, производство микроэлектроники составило 39 миллиардов рублей, то к 2024 году эта цифра удвоится и достигнет 78 миллиардов рублей (в реальном выражении). Прогнозируется, что к 2030 году объем отечественной продукции вырастет еще в 4,5 раза, составив 351 миллиард рублей.

Стоит отметить, что российский рынок микроэлектроники развивается с темпами, которые почти в два раза превышают средние мировые показатели. В период с 2020 по 2023 годы глобальный рост составил 14,2%, а в России — 27%. Прогнозы на 2024-2030 годы предполагают, что мировые цифры будут равны 6,7%, тогда как в России ожидается 15,2%. Это указывает на растущую сложность российской экономики и увеличивающийся спрос на высокотехнологичную продукцию.

Однако важно понимать, что это лишь первый шаг. Да, на полках магазинов начинают появляться отечественные ноутбуки, планшеты и смартфоны, и госсектор активно закупает российские товары. Но по-прежнему значительная часть этих устройств содержит иностранные комплектующие, особенно критически важные. Поэтому следующие шаги должны быть направлены на дальнейшее развитие, и это прекрасно осознается в Правительстве.

Важно сохранить этот общий настрой. Работы впереди еще много. Текущий этап можно назвать переходным. Микроэлектронная отрасль, которая долгое время находилась в упадке и существенно отставала от уровня развитых стран, сейчас трансформируется в действительно инновационную базу для научно-технологического и экономического прогресса нашей страны в долгосрочной перспективе.

В ближайшие несколько лет необходимо создать прочный фундамент для технологически независимой электронной промышленности, опираясь на собственные разработки и формируя все необходимые компетенции. Поэтому меры поддержки не только будут продолжены, но и усилены. Поддержка теперь распространится не только на компании, занимающиеся конечным производством микроэлектроники, но и на производителей оборудования, чистых материалов и электронных компонентов, а также на разработчиков программного обеспечения.

Эти действия позволят добиться еще более значительных результатов, включая обеспечение технологического суверенитета, что является одной из ключевых задач для будущего страны.