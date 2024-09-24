Проект строительства четырехполосной автомагистрали обхода Гудермеса начался в 2011 году и должен быть завершен к концу 2024 года. Дорога длиной около 36 км является частью важной федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и международного транспортного коридора «Север-Юг».

Проект, который начал свою жизнь в 2011 году, уверенно движется к завершению, намеченному на конец 2024 года. Строительство этого амбициозного объекта осуществляется поэтапно, и в настоящее время последний отрезок уже готов на 90%. Он представляет собой четырехполосную автомагистраль, которая обходит Гудермес и протянулась на около 36 км. Эта дорога является частью важной федеральной трассы Р-217 «Кавказ», интегрированной в международный транспортный коридор «Север-Юг», что делает её стратегически важной для всего региона и страны в целом.

Первые 14,5 км новой трассы были с успехом введены в эксплуатацию уже в декабре 2015 года. А в 2017 году стартовало строительство второй очереди, благодаря заключению контракта на сумму 3 миллиарда рублей с компанией ООО «Дормост». Новая жизнь для участка длиной от 14 до 27 км началась в конце декабря 2019 года, когда здесь успешно открыли движение. Первоначально проект планировалось завершить к концу 2023 года, но, как часто бывает в таких масштабных инициативах, сроки немного изменились. Последний 9-километровый отрезок стал настоящим испытанием для строителей, который был разделён на три этапа. Однако это не остановило прогресс, и сегодня мы видим реализацию задуманного.

Строительство трассы проходит по северному склону Новогрозненского хребта. В процессе работ было обработано приблизительно 1,5 миллиона кубических метров грунта, создавая прочную основу для дороги, соответствующую всем современным стандартам. Уникальность данного проекта также заключается в том, что каждый слой насыпи, доходящий до 12 метров в высоту, был тщательно уплотнен и дополнен георешеткой для обеспечения максимальной устойчивости.

Нельзя не упомянуть и об значительных инженерных сооружениях, которые были возведены в ходе строительства. Особенно стоит отметить 250-метровую эстакаду рядом с Ахмат-Юртом, высота которой достигает 15,5 метра. Эта эстакада станет важным элементом транспортной развязки, обеспечивая эффективное распределение автомобильных потоков между федеральными и региональными маршрутами. Помимо этого, кодировались два пути длиной 30 м и была возведена мощная железобетонная стена по защите от обвалов, высотой 3,5 м и длиной 200 м.

Работы не прекращаются, и продолжается строительство двух путепроводов в районе Кошкельды, а также на перекрестке дороги Ойсхара – Курчалой – Мескер-Юрт. Вдобавок, был создан ещё один путепровод протяжённостью 109 м, который обеспечивает удобные условия для проезда к селу Аллерой от трассы Р-217 «Кавказ», с использованием 200 буронабивных свай, углубленных на 13 метров. Новая автомагистраль на обходе Гудермеса представляет собой не просто дорогу, а важнейшую артерию, которая существенно улучшит транспортную инфраструктуру всего региона. Она увеличит пропускную способность трассы Р-217 «Кавказ», соединяющей Россию с Закавказьем, и позволит транзитному транспорту избегать загруженности в черте города. Текущий суточный трафик на этом участке превышает 30 тысяч автомобилей, и с завершением проекта число это только вырастет.

Новый автомагистральный проект не просто изменит карту движения, а создаст качественно новые условия для комфорта и безопасности. Это действительно важно как для местных жителей, так и для всех, кто ценит быстрые и безопасные поездки по живописным уголкам Кавказа.