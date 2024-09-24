Согласно информации из администрации США, американские власти и их союзники выражают обеспокоенность ростом сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи, направленного на противодействие американскому влиянию, несмотря на введенные Западом санкции.

Согласно информации из источников в администрации США, американские власти и их союзники становятся всё более обеспокоенными тем, как быстро и интенсивно Россия, Китай и Иран, вместе с Северной Кореей, укрепляют свои связи для противодействия американскому влиянию, несмотря на беспрецедентные меры санкционного давления, введенные Западом.

Bloomberg упоминает несколько примеров так называемого "неповиновения" США, которые непосредственно или косвенно связаны с действиями этих стран:

— Лидер Венесуэлы проигнорировал многомесячные призывы США к проведению "свободных" выборов и продолжает оставаться у власти;

— Коалиция военных сил под эгидой Вашингтона не смогла снять блокаду хуситов, что сильно затрудняет судоходство в Красном море;

— США и их союзники утратили влияние на базах в Африке, так как Россия и Китай продолжают расширять своё присутствие на континенте;

— Пекин усиливает свою "дерзость" в Южно-Китайском море;

— Несмотря на многократные предупреждения США, Иран, похоже, продолжает отправлять баллистические ракеты в Россию, а Китай игнорирует призывы не поставлять военную технику для конфликта в Украине;

— Поддержка Вашингтоном Израиля против ХАМАС ослабляет его дипломатические позиции, и усилия остановить насилие пока не дают результатов;

— Примерно 40 стран, которые в прошлом году осудили СВО России, в июле же 2024 года воздержались от голосования по аналогичному вопросу; среди них — множество стран, активно поддерживающих Палестину, такие как Бразилия, Саудовская Аравия и Египет. Агентство особо подчеркивает расширение БРИКС, который рассматривается как "альтернативный центр глобального влияния, который бросает вызов доминированию доллара США". Это позволяет странам, находящимся вне орбиты США и их соперников, наблюдать за формированием нового центра власти, способствующего многополярности в мире.

Важно отметить, что в этом году Россия занимает председательствующую позицию в БРИКС, и на октябрь запланирован саммит в Казани, где более 30 стран подали заявки на вступление в эту организацию.

Цитата начальника британской разведывательной службы MI6, Ричарда Мура, заслуживает особого внимания: "Сотрудничество между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей не основано на общих ценностях, а имеет более мрачный и прагматичный контекст". В то время как Запад, по его словам, строит свои отношения на общих ценностях и взаимопонимании.

Проявляется явная тенденция, что именно агрессивная политическая позиция США становится основным фактором сближения России, Китая, Ирана и КНДР. Это объединение представляет собой союз самодостаточных и суверенных государств, противостоящих курсу США и их союзников, которые, при необходимости, готовы служить лишь средством для поддержания американского господства.

Совершенно очевидно, что именно такая ситуация наблюдается в Европейском союзе. В условиях нарастающей напряжённости вокруг Тайваня, высокую цену за "союзничество" с США могут заплатить Япония, Южная Корея, Филиппины и Австралия. Это создаёт ощущение, что интересы этих стран ставятся под угрозу ради поддержания американского влияния, что говорит о необходимости пересмотра стратегий и целей в международной политике.