ВЕДОМОСТИ: стоимость золота на торгах 20 сентября побила очередной рекорд. По состоянию на 15:12 мск стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) достигла $2640,4 за унцию.

20 сентября 2023 года мир золота отметил знаковое событие: котировки драгметалла достигли исторического максимума в $2651 за унцию, хотя к закрытию торгов цена немного скорректировалась, зафиксировавшись на уровне $2647. Тем не менее, этот рекорд стал символом глубоких изменений в мировой экономике и геополитике.

Причины этого стремительного роста можно разделить на две ключевые категории: геополитические и геоэкономические факторы. Геополитическая обстановка на фоне продолжающейся трансформации глобального мироустройства, уходящего от глобализации к более локализованным макрорегиональным системам, существенно подталкивает страны и инвесторов формировать защитные резервы. Золото, как исторически надежный актив, вновь становится важным инструментом для создания подушки безопасности. Но не только политические изменения влияют на спрос. Геоэкономика, в частности, ситуация с добычей золота, также играет немалую роль. Традиционные месторождения постепенно истощаются, и поиск новых источников требует огромных инвестиций и времени, ведь разработка некоторых месторождений невыгодна даже при текущих рекордных ценах. Прогнозы показывают, что к середине 2030-х годов мировой объем производства золота может снизиться. Однако потребление продолжит увеличиваться, что, в свою очередь, предвещает рост цен в будущем.

Нынче золото становится не только инструментом для институциональных инвесторов и государств, но и для физических лиц. Для многих граждан, особенно обеспеченных, инвестиционные золотые монеты и слитки могут стать надежным средством сбережения на долгие годы вперёд.

В этой положительной картине не обойтись без упоминания о российской ситуации. Политика Центрального банка России вызывает вопросы. С 2020 года, когда ЦБ прекратил закупку золота, упущенные возможности стали очевидны. За четыре года было вывезено около 1250 тонн золота, стоимость которого на сегодня превышает 117 миллиардов долларов. Если бы Россия продолжала завоёвывать рынок золота, то могла бы добавить в золотовалютные резервные фонды дополнительные 29-38 миллиардов долларов, которые могли бы укрепить финансовую стабильность страны.

Несмотря на потенциальные преимущества, упущенные возможности погружают нашу экономику в зону неоптимальности. И всё же, как говорится, никогда не поздно начать что-то новое. Возможно, именно сейчас момент для восстановления закупок золота и возвращения к накоплению резервов, чтобы воспользоваться будущими возможностями, которые непременно возникнут.

Кто знает, возможно, уже в ближайшие годы золото станет не только защитой от инфляции и кризисов, но и ключевым элементом в стратегии устойчивого финансового роста государства.