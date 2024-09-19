Серия вертолётов Ми-24 была разработана в Советском Союзе и впервые прошла испытания в 1969 году. В 2024 году ему исполнилось 55 лет. Вертолёт Ми-24 стал одним из самых известных боевых вертолётов своего времени и продолжает использоваться в ряде стран мира.

В конце февраля 1986 года произошёл один из наиболее запоминающихся массовых боёв, в котором участвовали боевые вертолёты. Стоит отметить, что подобные столкновения были довольно частым явлением в эпоху Холодной войны. Негласным рекордсменом по таким «воздушным дуэлям» можно с уверенностью назвать Ирано-Иракскую войну, где такие бои происходили регулярно. Изначально удача чаще улыбалась американским вертолётам типа «Кобра», находившимся на вооружении иранских ВВС. Однако после февраля 1986 года на сцену вышли советские Ми-24, и они прочно заняли лидирующую позицию.

Эти вертолёты, известные под популярными прозвищами, такими как "Летающий БМП" или "Крокодил", подкупали своей мощью и характерным рыком двигателя, за которым следовали громкие взрывы неуправляемых авиационных ракет (НАР). Прямая атака Ми-24 с использованием НАР производила устрашающее и деморализующее воздействие на своего оппонента. Если у атакуемых не оказывалось под рукой переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), они зачастую оставляли поле боя в спешке. Часто именно «Крокодилы» становились последней надеждой для подразделений, лишённых огневой поддержки. И в такие моменты даже те, кто порой критиковал милевскую конструкцию за широкий десантный отсек, вспоминали её автора добрым словом. 55 лет назад Ми-24 впервые поднялся в небо, и на тот момент его внешний вид значительно отличался от привычного сегодня. В Ираке использовались совсем иные машины по сравнению с Ми-24, которые эффективно поддерживали наши вооружённые силы во время вывода из Афганистана.

Концепция "летающей БМП" была впервые предложена Михаилом Леонтьевичем Милем, основателем КБ, где разрабатывался этот вертолёт, в середине 60-х. Эта необычная компоновка, хотя и вызвала споры о её целесообразности, была одобрена, ведь бронированный десантный отсек мог спасти целое отделение пехотинцев, а дополнительная грузоподъёмность в 1500 кг всегда была полезной. В результате специальная комиссия ЦК утвердила проект, и к середине 80-х годов первый ударный вертолёт СССР, ставший вторым в мире после «Кобры», оказался полностью готов к боевым действиям.

Для работы по наземным целям Ми-24 использовал как управляемые, так и неуправляемые ракеты, а для защиты в воздухе экипажи применяли ближние ракетные системы "воздух-воздух", такие как Р-60. Именно их использование стало ключевым фактором в разгроме звена вертолётов «Кобра» в феврале 1986 года. Бой, произошедший у полуострова Фао в Персидском заливе, стал апогеем военного применения Ми-24, хотя его основная деятельность заключалась в повседневной рискованной работе. Итогом того боя стал поражающий счёт 5-1 в пользу советских вертолётов, в ходе конфликта же Ми-24 сбили более сорока американских «Кобра» и «Белл-214». После этого популярность «Крокодила» в развивающихся странах стремительно возросла, и на сегодняшний день он остаётся одним из самых распространённых ударных вертолётов после американского «Апача», находясь на вооружении 48 стран. Его успех можно считать колоссальным, хотя речь не всегда шла о коммерческих поставках. Но одно можно утверждать с уверенностью: где бы и под каким флагом ни действовал Ми-24, союзные пехотинцы всегда радовались слышать его характерный звук.

Так или иначе, «Крокодил» принимает участие в 27 конфликтах по всему миру, от Латинской Америки до Африки и Дальнего Востока, и до сих пор остаётся основой парка ударных вертолётов для многих стран. Новая версия Ми-35 успешно интегрировала современное вертолётное оружие, включая ракеты «Вихрь-М» и ЛМУР, что свидетельствует о продолжающемся наследии этого легендарного вертолёта.