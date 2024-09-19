Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Легендарному ударному вертолёту Ми-24"Крокодил" исполняется 55 лет
Серия вертолётов Ми-24 была разработана в Советском Союзе и впервые прошла испытания в 1969 году. В 2024 году ему исполнилось 55 лет. Вертолёт Ми-24 стал одним из самых известных боевых вертолётов своего времени и продолжает использоваться в ряде стран мира.

В конце февраля 1986 года произошёл один из наиболее запоминающихся массовых боёв, в котором участвовали боевые вертолёты. Стоит отметить, что подобные столкновения были довольно частым явлением в эпоху Холодной войны. Негласным рекордсменом по таким «воздушным дуэлям» можно с уверенностью назвать Ирано-Иракскую войну, где такие бои происходили регулярно. Изначально удача чаще улыбалась американским вертолётам типа «Кобра», находившимся на вооружении иранских ВВС. Однако после февраля 1986 года на сцену вышли советские Ми-24, и они прочно заняли лидирующую позицию.

Эти вертолёты, известные под популярными прозвищами, такими как "Летающий БМП" или "Крокодил", подкупали своей мощью и характерным рыком двигателя, за которым следовали громкие взрывы неуправляемых авиационных ракет (НАР). Прямая атака Ми-24 с использованием НАР производила устрашающее и деморализующее воздействие на своего оппонента. Если у атакуемых не оказывалось под рукой переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), они зачастую оставляли поле боя в спешке.Часто именно «Крокодилы» становились последней надеждой для подразделений, лишённых огневой поддержки. И в такие моменты даже те, кто порой критиковал милевскую конструкцию за широкий десантный отсек, вспоминали её автора добрым словом. 55 лет назад Ми-24 впервые поднялся в небо, и на тот момент его внешний вид значительно отличался от привычного сегодня. В Ираке использовались совсем иные машины по сравнению с Ми-24, которые эффективно поддерживали наши вооружённые силы во время вывода из Афганистана.

Концепция "летающей БМП" была впервые предложена Михаилом Леонтьевичем Милем, основателем КБ, где разрабатывался этот вертолёт, в середине 60-х. Эта необычная компоновка, хотя и вызвала споры о её целесообразности, была одобрена, ведь бронированный десантный отсек мог спасти целое отделение пехотинцев, а дополнительная грузоподъёмность в 1500 кг всегда была полезной. В результате специальная комиссия ЦК утвердила проект, и к середине 80-х годов первый ударный вертолёт СССР, ставший вторым в мире после «Кобры», оказался полностью готов к боевым действиям.

Для работы по наземным целям Ми-24 использовал как управляемые, так и неуправляемые ракеты, а для защиты в воздухе экипажи применяли ближние ракетные системы "воздух-воздух", такие как Р-60. Именно их использование стало ключевым фактором в разгроме звена вертолётов «Кобра» в феврале 1986 года. Бой, произошедший у полуострова Фао в Персидском заливе, стал апогеем военного применения Ми-24, хотя его основная деятельность заключалась в повседневной рискованной работе. Итогом того боя стал поражающий счёт 5-1 в пользу советских вертолётов, в ходе конфликта же Ми-24 сбили более сорока американских «Кобра» и «Белл-214». После этого популярность «Крокодила» в развивающихся странах стремительно возросла, и на сегодняшний день он остаётся одним из самых распространённых ударных вертолётов после американского «Апача», находясь на вооружении 48 стран. Его успех можно считать колоссальным, хотя речь не всегда шла о коммерческих поставках. Но одно можно утверждать с уверенностью: где бы и под каким флагом ни действовал Ми-24, союзные пехотинцы всегда радовались слышать его характерный звук.

Так или иначе, «Крокодил» принимает участие в 27 конфликтах по всему миру, от Латинской Америки до Африки и Дальнего Востока, и до сих пор остаётся основой парка ударных вертолётов для многих стран. Новая версия Ми-35 успешно интегрировала современное вертолётное оружие, включая ракеты «Вихрь-М» и ЛМУР, что свидетельствует о продолжающемся наследии этого легендарного вертолёта.

#ми-24 #пзрк #лмур #ми-35 #белл-214 #вихрь-м #кобра #крокодил #нар #р-60 #ракетные системы &quot;воздух-воздух&quot;
+
Написать комментарий (0)
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
Army Recognition: Эстония обучает резервистов применению польских ПЗРК против России
Defence24: Эстония усилит ПВО Украины комплексами французского производства
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Обнаружены 2 структуры в космосе: дуга и кольцо, превышающие размеры обычных галактических скоплений
7
Российская ракета «Ангара-1.2» доставила на орбиту секретный груз для военных
+
Обновление One UI 6.1.1 от Samsung уменьшает возможности камеры в серии Galaxy S23
2
AGM-158 XR - новая сверхдальнобойная ракета-невидимка от Lockheed Martin
+
Стали известны даты выхода Windows 11 24H2
+
Турецкие официальные лица заявляют, что Сомали согласится на строительство в стране космодрома
+
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
+
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
11
В Туле идет финальный этап строительства первого в России крутоизогнутого моста
2
Logitech бесплатно повысит характеристики игровых мышей с современным датчиком при помощи прошивки
5
Мое мнение о линейках RTX 3000 и 4000 и почему RTX 5000 может оказаться провалом
90
Китайские учёные нашли способ обнаружения самолётов-невидимок с помощью сигналов Starlink
4
Папки GTA VI для ПК, новой PC-версии GTA V с рейтрейсингом и ПК-порта RDR обнаружены в лаунчере
2
Новости о предполагаемом прорыве в китайской литографии оживили фондовый рынок
1
Третьим по популярности в мире смартфоном недавно был Samsung Galaxy A15
+
В iOS 18 добавили возможность замены приложения камеры на Pro-версию
+
Nvidia анонсировала поддержку DLSS 3 в новых играх
2
The Sims 5 отменена - Maxis сосредоточится на The Sims 4 и добавит мультиплеер
+
ВВС США вынуждены переводить пилотов истребителей на другие типы из-за нехватки лётчиков
+
Утечка информации раскрыла планы Rockstar относительно релиза GTA 6 на ПК
+

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
25
8 самых бесполезных переплат при сборке игрового ПК в 2024 году — не совершайте эти ошибки
56
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
15
Что будет, если взорвать весь ядерный арсенал на Земле
37
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
14
Почему NVIDIA не делает недорогих игровых видеокарт, и что не так с бюджетной GeForce GTX 1050 Ti
13
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
21
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Трекер привычек - как эффективно использовать его для достижения целей
+
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
+

Сейчас обсуждают

Various Artists
19:35
Не верьте производителям. Они пишут про ресурс, который достигается в идеальных температурах. В системном блоке и тем более в ноутбуке такого не достигнуть. Поэтому никакие не 20 лет, не 5 лет. Реальн...
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
valderm
19:30
сборка не айс, но 1050 ти здесь вааще не в тему
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
shuler37
19:27
Короче сообщество натрепало.
Предположения о выходе Windows 11 24H2 8 октября оказались основаны на неверном толковании сообщения
Sammie Vanhalen
19:26
Просто не поддающийся логике принцип выбора дистрибутивов. Как сношаться, только в гамаке и стоя.
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
armadaovs
19:24
тебя и твоего дружка подлечили уже...
«Подлётное время «Сармата» до Страсбурга 3 минуты 20 секунд»: в Госдуме отреагировали на призыв Европарламента к снятию ограничений на удары вглубь РФ
armadaovs
19:22
современный ssd объёмом 1 тб, на стандартной трёхмерной tlc имеет типичный ресурс перезаписи около 600 тб. это декларируемый разработчиками. реальный ресурс может быть вдовое выше и даже более. но даж...
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
armadaovs
19:17
ssd аналоговый? ты с винилом не перепутал?
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
armadaovs
19:15
не на порядок, а в разы. порядок это 10 раз. не знаю ни один ssd, который бы стоил в 10 раз дороже другого такого же объёма, но на предыдущей шине.
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
Несбыточная Мечта Шешенбека
19:13
тебе током лечится надо, такую херню поришь
«Подлётное время «Сармата» до Страсбурга 3 минуты 20 секунд»: в Госдуме отреагировали на призыв Европарламента к снятию ограничений на удары вглубь РФ
armadaovs
19:13
а разрешение от роскомнадзора ты получил чтобы ютуб смотреть?
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем