Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что это самый дорогостоящий проект в Туле, стоимость которого – более 4,5 млрд рублей. Рабочее движение по мосту будет открыто до конца сентября.

Эта грандиозная стройка, ставшая крупнейшим проектом инфраструктуры в регионе, заслуженно называется уникальной. Её возведение осуществляется в сложнейших условиях городской застройки, переполненной инженерными коммуникациями. Строительство началось в 2022 году, и к осени 2024-го работа вышла на финишную прямую. Дорогу планируется открыть в тестовом режиме в конце сентября, и, что впечатляет, это произойдёт на целый год раньше, чем указано в официальных документах. Речь идёт об автомобильном мостовом переходе через реку Упу в Туле, который должен соединить три городских округа — Привокзальный, Зареченский и Советский. Мост буквально втиснули между железнодорожными путями, заводами и слиянием двух рек. Общая протяжённость новой четырёхполосной дороги с тремя эстакадами, круговой развязкой и пешеходным спуском составит около 1,1 километра.

В начале сентября 2024 года работы проверил исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Миляев, который отметил, что подобного масштабного строительства дорожной инфраструктуры в Тульской области не было ранее.

Интересно, что идея строительства этого объекта появилась в документах ещё в 1970-х годах. Однако тогда, из-за ограниченности местного бюджета и отсутствия острой необходимости, реализацию решили отложить. Позже, как сообщил бывший главный архитектор Тулы Андрей Клепанов, против проекта выступил машиностроительный завод, территория которого была затронута.

Вернуться к вопросу о строительстве удалось только в 2013 году, а реальное воплощение задумки началось в 2022 году. В региональном Министерстве транспорта уточнили, что данный проект является самым сложным и капиталоемким в столице региона — его стоимость составляет около 4,5 миллиарда рублей, охватывающих как инфраструктурный кредит, так и средства дорожного фонда. Глава ведомства Родион Дудник в прошлом году заявил, что с эстетической точки зрения тульский мост может быть даже красивее Крымского, хотя такое утверждение вызывает споры.

Стена фиксированного выполнения такого рода проекта сопоставляется со строительством моста через Керченский пролив. Особенно акцентируют внимание на сложности всей конструкции, которую пришлось корректировать в процессе из-за обилия инженерных сетей. Параллельно осуществлялись работы по изменению русла реки Воронка. Однако это не сказалось на сроках выполнения. Кроме того, возведение подобных изогнутых сооружений — редкость для страны с учётом их протяжённости.

Выбранный эстакадный вариант проекта позволяет избежать заторов при заезде на мост и тем самым существенно снизить вероятность пробок в часы пик. Особенность этого перехода заключается в том, что он представляет собой полностью монолитную конструкцию, предварительно напряжённую железобетоном. Этот метод повышает жесткость и выносливость конструкции, так как напряжение передаётся с арматуры на бетон. При строительстве моста, основанного на 43 опорах, были использованы самые современные и надёжные технологии, что, в частности, позволило завершить проект на год раньше запланированных сроков. Проектировщики уверены, что этот мост прослужит минимум сто лет, что делает его настоящим вкладом в будущую инфраструктуру города.