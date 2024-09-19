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gotreksson
Строительство второго по высоте в мире долгостроя завершат до 2028 года
В Дубае возобновляется грандиозный проект — строительство 131-этажной башни Burj Azizi высотой 725 метров, которая обойдется в 1,6 миллиарда долларов. Этот небоскреб станет вторым по высоте в мире после Burj Khalifa и добавит новые архитектурные достижения в город.

Дубай продолжает оставаться лидером в строительстве небоскребов, и в ближайшие четыре года город расширит свои горизонты с помощью грандиозного проекта — 131-этажной башни, строительство которой обойдется в астрономические 1,6 миллиарда долларов. Этот небоскреб, известный как Burj Azizi, обещает занять достойное второе место после знаменитой Burj Khalifa (828 м) и стать ещё одной изюминкой этого ультрасовременного города.

История проекта Burj Azizi насыщена взлетами и падениями. Изначально он задумывался как Entisar Tower с менее амбициозными параметрами. Первый анонс о начале его строительства появился ещё в начале 2010-х годов, и работа на площадке стартовала в 2016 году. Однако судьба строения резко изменилась в 2017 году, когда финансовые сложности привели к остановке всех работ. 

В 2018 году судьба проекта, казалось, вновь изменилась к лучшему: участок был приобретён компанией Azizi Developments, которая пообещала завершить строительство. Но не обошлось без изменений — проект был кардинально пересмотрен. К счастью, разрешение от властей было получено, и в январе 2024 года работы на площадке возобновились. Что позволило увеличить высоту башни до 725 метров.

В Burj Azizi разместится 7-звездочный отель, апартаменты класса люкс и множество коммерческих объектов. Так же семь этажей будут отведены под огромный торгово-развлекательный центр — рай для шопоголиков.

Но настоящим флагманом проекта станут уникальные рекорды, которые он поставит. В нем появится самая высокая смотровая площадка на 130 этаже, самый высокий ночной клуб на 126 этаже и самый высокий гостиничный вестибюль на 11 этаже. Также будущие жильцы смогут насладиться роскошью: номер на 118 этаже станет самым высоким в Дубае, а ресторан на 122 этаже — самым высоким в городе.

Все эти достижения призваны не только укрепить репутацию Дубая как центра современных архитектурных чудес, но и привлечь туристов со всего мира. Напоминаем, что Дубай — признанный лидер по количеству зданий высотой свыше 300 метров. В целом в этом современном мегаполисе можно насчитать 263 небоскреба высотой от 150 метров, что ставит его на четвертое место в мире, уступая лишь Гонконгу, Шэньчжэню и Нью-Йорку.

Строительство здания планируется завершить к 2028 году, и уже сейчас многие с нетерпением хотят увидеть, как этот гигант будет расти и обретать свою форму.

#новости #строительство #рекорд #архитектура #дубай #строительство небоскребов #небоскребы #burj azizi #burj halifa #entisar tower
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