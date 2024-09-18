Строительство высокоскоростной автомагистрали, которая призвана сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара в 1,5 раза, потребует инвестиций в размере 1,7 трлн рублей. С такой информацией в сентябре 2024 года выступил председатель правления государственной корпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко в интервью изданию «Коммерсантъ».

Он пояснил, что ранее анонсированный проект, известный как Юго-Западная хорда, предполагает создание непрерывного транспортного коридора от Тюмени через Екатеринбург и далее — через Казань, Тольятти, Саратов, Волгоград и Ростов-на-Дону до Краснодара. В рамках этого масштабного проекта необходимо построить почти 1,2 тысячи километров новых дорог, включая ключевые участки трассы от Самары до Саратова и от Волгограда до Краснодара. Реконструкция существующей дороги предусмотрена на отрезке между Саратовом и Волгоградом. Кроме того, от Набережных Челнов до Самары запланированы как новые стройки, так и улучшение действующей инфраструктуры. Напоминаем, что скоростная магистраль М-12 «Восток» от Казани до Екатеринбурга длиной 275 км будет завершена к концу этого года, а в 2025 году магистраль дойдет и до Тюмени.

Ранее заместитель председателя «Автодора» Игорь Коваль сообщал, что в рамках проекта Юго-Западной хорды доля реконструируемых и новых дорог составит примерно равные 50%. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в интервью «Интерфаксу» сообщил, что, по его словам «по секрету», участок будущей автодороги от Тюмени до Краснодара на территории его региона будет построен уже к 2030 году.

Петушенко также добавил, что в настоящее время завершены работы по разработке транспортной и финансовой модели проекта. Полная реализация данного проекта ожидается до 2035 года в соответствии с ранее представленными концепциями. Однако, сроки начала строительных работ на отдельных участках дороги неоднократно переносились: сначала было запланировано на 2023 год, затем на 2024 год, и теперь начало намечено не ранее 2027 года.

На данный момент бюджетные средства для строительства магистрали от М-12 «Восток» в сторону черноморского побережья еще не выделены. Планируется, что объем привлеченных внебюджетных инвестиций составит 500 млрд рублей. В действующем плане дорожного строительства до 2028 года данный объект не значится, что дает основания полагать, что проект может некоторое время не находиться в активной фазе. Что касается его актуальности, то, как отметил в своем комментарии профессор Финансового университета при Правительстве России, доктор экономических наук Александр Андреевич Цыганов, появление нового маршрута значительно улучшит транспортное сообщение между регионами Урала и южными частями России. Открытие магистрали окажет положительное воздействие не только на грузовые перевозки, но и на качество жизни жителей тех регионов, через которые пройдет трасса. По мнению эксперта, реализация проекта имеет большой экономический потенциал и приведет к притоку инвестиций в эти регионы.

Проект «Юго-Западная хорда» является частью более широкой стратегии развития транспортной инфраструктуры России. Надеемся, чтобы данный проект эффективно интегрируется с другими транспортными направлениями: железнодорожными трассами, существующими автодорогами, а также с общественным транспортом. Синергия различных видов транспорта поможет сделать передвижение более удобным и дешевым для граждан страны.