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gotreksson
США и Британия боятся непредсказуемых последствий разрешения украинцам наносить удары вглубь России
Главная политическая интрига последних дней сосредоточена вокруг одной ключевой инициативы: получат ли украинские силы разрешение от американских партнеров использовать дальнобойные ракеты для ударов по российской территории. Этот вопрос далеко не ограничивается интересами только Украины и России. Он поднимает глобальные риски на новую, более тревожную высоту.

В последние дни разворачивается настоящее политическое шоу, с противоречивыми сообщениями, в результате чего многие оказались в замешательстве: дали ли США разрешение украинцам наносить удары своими ракетами в глубь России или нет. Создается ощущение, что идет целенаправленная кампания дезинформации, а официальные лица, похоже, выдают противоречивые сведения, чтобы запутать общественность и отвлечь от основного.

Британский премьер-министр прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США, чтобы обсудить потенциальные удары украинцев дальнобойными ракетами по России. Этот визит не может не напомнить о том времени, когда перед вторжением в Ирак тогдашний премьер-министр Великобритании также поддерживал «старшего брата», желая «осветить» военные действия в Заливе. Теперь же, похоже, одной из целей визита Стармера является оказание поддержки США в случае разрешения атак на глубокие позиции России. Перед визитом в Белый дом, Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми на короткое время побывали в Киеве, где встречались с Зеленским, который настоятельно просил разрешить применение американских и британских ракет по российской территории. В ходе этой встречи был представлен список предполагаемых целей для атак, включавший командные пункты, склады и места размещения военнослужащих. Однако министры избегали четких ответов по вопросу разрешения на эти действия.

Ситуация для Украины остаётся критической. Российские войска продолжают наступление, и Зеленский просит разрешение на удары вглубь России, чтобы остановить атаки российской авиации, которые могут наносить серьезный урон. Поскольку Россия может размещать свою авиацию и склады боеприпасов вдали от границы, Зеленский делает ставку на дальнобойные ракеты, чтобы иметь возможность эффективно противостоять угрозе.

Для США И Великобритании это обсуждение представляет собой настоящий парадокс: с одной стороны, они заинтересованы в предоставлении разрешения, с другой — боятся непредсказуемых последствий. В мае британцам, казалось, дали «добро», однако американская сторона сразу же опровергла это заявление, подчеркивая, что ракетами можно атаковать только цели, представляющие непосредственную угрозу Украине.

Логика поставок дальнобойных ракет, нежелание проявить смелость в применении их против России вызывают множество вопросов. По всей видимости, Британия настаивает на поддержке применения ракет, однако не может игнорировать осторожность США. Обсуждения не прекращаются, так еще Иран поставляет новые ракеты, а упавшие в Польше ракеты оказались украинскими. Такая неясность в информации подстегивает дальнейшие спекуляции.

НАТО не спешит единодушно соглашаться на применение дальнобойных ракет, так как формальное согласие должны дать страны-участники разработки данного оружия. Германия отклоняет просьбы об отправке ракет Taurus, поскольку канцлер Шольц понимает, что его выборы зависят от условий внутри страны. Тем временем Франция также проявляет осторожность.

Возможно, что ожидания решительного шага от НАТО обострились снова после последнего заявления Путина, который предупреждает о прямом участии НАТО в конфликте. Тем не менее, в Вашингтоне говорят о том, что внимательно следят за ситуацией, и не исключают, что пренебрежение настоятельными предупреждениями России приведет к ухудшению обстановки.

В итоге мы находимся на распутье — с одной стороны, неопределенность и отсутствие разрешения со стороны американцев, с другой — намеки со стороны администрации. Сценарий становится знакомым: сначала отказываются в поставках одного типа вооружения, потом, получив какие-то обстоятельства, решения меняются. Можно ожидать, что такой же путь пройдёт и ситуация с дальнобойными ракетами. Вероятно, что решение об их использовании уже было принято, и официальное заявление о нем последует до выборов в США — ведь смена власти может изменить всю динамику поддержки Украины.

#россия #новости #украина #политика #сво #atacms #storm shadow #великобританиия #украина-россия #вторжение в курскую область
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