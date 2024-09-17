Планируется строительство различных энергетических объектов, включая гидроэлектростанции, газовые и атомные электростанции, а также солнечные и ветровые парки. Одним из значимых проектов станет ветроэлектростанция мощностью 100 МВт у озера Иссык-Куль, реализуемая «Росатомом». Строительство начнется в 2024 году, а завершение запланировано на 2026 год.

В последние несколько лет Киргизия сталкивается с растущим и хроническим дефицитом электроэнергии. Эта проблема привела к введению режима чрезвычайной ситуации, который будет действовать с лета 2023 года по 31 декабря 2026 года. В этот период Министерство энергетики страны получило расширенные полномочия для решения кризиса. И Киргизия нацелена не только на устранение текущих трудностей, но и на преобразование в будущего экспортера электроэнергии.

Основное внимание уделяется реализации экологически чистых проектов — государство планирует сократить выбросы парниковых газов более чем на 40% до конца десятилетия. В планах строительство как малых, так и крупных гидроэлектростанций, газовых тепловых электростанций, атомных электростанций с реактором РИТМ-200Н, а также солнечных и ветряных парков. Среди проектов будет и строительство объектов с участием «Росатома».

Одним из значимых шагов стала закладка символической капсулы в сентябре 2024 года на территории села Кок-Мойнок у озера Иссык-Куль, что ознаменовало старт строительства ветроэлектростанции. Режим ЧС позволяет быстро выделять земельные участки под возобновляемые источники энергии, как указано в президентском указе. Для «Росатома», который является лидером среди российских компаний по количеству зарубежных проектов в области атомной энергетики, строительство ВЭС в Киргизии станет первой подобной инициативой за пределами страны.

В 2016 году «Росатом» вошел на российский рынок ветроэнергетики, создавая для этого отдельное подразделение — «НоваВинд». Первой их реализацией стала Адыгейская ВЭС мощностью 150 МВт, запущенная в 2020 году. За следующие три года были введены в эксплуатацию еще восемь объектов, общая мощность которых составила 940 МВт.

Что касается киргизского ветропарка, его мощность составит 100 МВт, а планируемая годовая выработка электроэнергии — 290 млн кВт*ч. Проект стоимостью 100 миллионов долларов будет реализован «Росатом Возобновляемая энергия» (бывший «НоваВинд»). Первые соглашения были подписаны в начале 2023 года, а окончательные договоренности достигнуты осенью того же года. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2026 году.

В настоящее время в Кыргызстане ведется строительство нескольких энергетических объектов, включая Куланакскую и Орто-Токойскую гидроэлектростанции. Реконструируются Токтогульская и Уч-Курганская ГЭС. Также в следующем году планируется завершение строительства солнечной электростанции мощностью 300 МВт в селе Тору-Айгыр Иссык-Кульского района при участии российской компании «Юнигрин Энерджи». Кроме того, в сентябре 2024 года «Росатом» подписал соглашение с Бишкеком о строительстве ГЭС «Чандалаш» мощностью 30 МВт. Вполне вероятно, что в скором времени также начнется работа над малой атомной станцией в Киргизии.