В рамках масштабного проекта в Армении планируется построить 27 мостов общей длиной 4,7 км и 9 тоннелей протяженностью 12,5 км. Самый длинный тоннель, расположенный под перевалом в Баргушатских горах, составит 8,65 км, что сделает его самым длинным в стране.

В рамках этого масштабного проекта планируется возведение 27 мостов общей длиной 4,7 км и девяти тоннелей протяженностью 12,5 км. Наибольший из этих тоннелей будет расположен под перевалом в Баргушатских горах и достигнет 8,65 км в длину, что сделает его самым длинным тоннелем в Армении, превосходящим даже заброшенный Меградзорский тоннель, сооруженный в советские времена. Новая дорога, которая пройдет через горную преграду, предназначена для автомобильного транспорта, в отличие от нынешнего рекорда. Она станет важной частью 60-километровой трассы Сисиан – Каджаран, что значительно упростит и ускорит передвижение по маршруту «Север – Юг». Этот маршрут в будущем может стать частью международного транспортного коридора с тем же названием.

Напоминаем, что этот международный коридор, активно развиваемый с 2004 года, соединяет Россию и Индию (от Санкт-Петербурга до Мумбаи) через территорию Ирана и имеет общую длину 7,2 тыс. км. Пропускная способность коридора составляет от 20 до 30 миллионов тонн грузов в год. Тем не менее, сегодня существуют несколько узких мест, которые планируется устранить до конца десятилетия.

С 2022 года объем автоперевозок по этому коридору увеличился в 2,5 раза, что подчеркивает его актуальность и необходимость улучшения инфраструктуры.

Армения официально присоединилась к этому глобальному проекту в 2004 году, и вскоре после завершения строительства новой автодороги она сможет в полной мере интегрироваться в международный транспортный коридор. Россия также выразила поддержку данной инициативе, на что указали участники заседания армяно-российской межправительственной комиссии в декабре 2023 года. Это позволит налаживать грузовые перевозки между Индией и Россией (и обратно) через Иран, Армению и Грузию, в то время как основной маршрут сегодня проходит через Азербайджан. Технически реализация этого проекта является одним из самых сложных в Закавказье и крупнейшим в истории Армении. На 60-километровом участке предстоит построить 36 различных искусственных сооружений, включая тоннели и мосты, что составит около 30% от общей протяженности трассы. Скорость движения автомобилей на этом участке ограничат на уровне 80 км/ч.

Планируется завершить реализацию этого амбициозного проекта до 2030 года, который разделен на три этапа: северный участок (27,12 км), Баргушатский тоннель (8,65 км) и южный участок (24,25 км). Общая стоимость проекта превысит 1 миллиард долларов, хотя эксперты предупреждают о том, что итоговые расходы могут увеличиться в два-три раза. В данный момент известно, что на строительство южного участка выделено примерно 450 миллионов долларов, включая кредиты от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, а также выделение бюджетных средств из госказны Армении в размере 79 миллионов долларов.