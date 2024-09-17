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gotreksson
Трансконтинентальный маршрут «Россия» обрастает новыми магистралями
Транспортный коридор «Россия» — это масштабный проект длиной около 10 тысяч км, который соединит Санкт-Петербург и Владивосток, способствуя развитию грузоперевозок и внутреннего туризма. По словам президента Владимира Путина, реализация проекта повысит объем перевозок и даст толчок развитию регионов вдоль коридора. Проект включает строительство Восточного обхода Новосибирска, который будет реализован в четыре этапа, с завершением первого этапа к 2026 году. Этот обход должен разгрузить городские дороги и повысить пропускную способность.

Транспортный коридор «Россия» — амбициозный проект длиною около 10 тысяч км, который почти готов вступить в новую эпоху развития транспортной инфраструктуры страны. Этот маршрут соединит Санкт-Петербург и Владивосток, внося свою лепту в развитие грузоперевозок и внутреннего туризма.

В 2024 году была открыта новая скоростная автомагистраль между Москвой и Казанью, которая служит ключевым звеном в цепи транспортной сети. В ближайшие месяцы планируется продлить эту автодорогу до Екатеринбурга, а затем до Тюмени, сформировав тем самым основу для трансконтинентального коридора. Подобное расширение запланировано завершить к концу десятилетия. От Санкт-Петербурга до Москвы можно будет путешествовать по новой трассе М-11 «Нева», которая объезжает Тверь, соединяя два крупных города. Новый участок М-12 «Восток» также значительно сократит время в пути до популярных туристических направлений — Владимира, Нижнего Новгорода, Суздаля и Казани. Благодаря таким изменениям, поездки станут не только более комфортными, но и быстрыми.

Что касается маршрута от Тюмени до Приморья, то он пройдет через ключевые города Сибири: Омск, Новосибирск, Кемерово, Иркутск, Читу, Благовещенск и Хабаровск. Это расширение также предвещает создание скоростных магистралей, которые позволят избежать пробок в крупных городах и значительно сократят общее время в пути.

Важным элементом этого коридора является строительство Восточного обхода Новосибирска. Он будет реализован в четыре этапа: первый из них протяженностью 20 км планируется завершить в 2026 году с бюджетом 13 млрд рублей. Уже сейчас на стройплощадке завершаются работы на 10-километровом участке, где возводятся путепроводы и мостовые переходы. В этом году ожидается запуск движения на одном из участков.

На южном участке первого этапа ведется строительство 677-метрового моста через реку Иню и путепровода. Параллельно с этим продолжаются проектные работы для следующих стадий. Общая длина Восточного обхода составит около 84 км. Второй этап будет охватывать 14 км трассы от Гусинобродского шоссе до Северного объезда, включая строительство девяти новых объектов. Третий и четвертый этапы заключат в себе возведение мостов и развязок, что повысит не только скорость, но и безопасность передвижения по этому важному маршруту.

Руководитель филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» в Новосибирске Алексей Шкильнюк делится своими мыслями о значимости проекта Восточного обхода:

— Этот проект воплощает в себе сакральную идею, которая существует уже не одно десятилетие: разгрузить наш любимый Новосибирск от потока транзитного транспорта и освободить город от бесконечных пробок. Важно отметить, что уже существуют Северный объезд и фрагменты Южного, и теперь на очередь стоит их логическое соединение, которое даст возможность создать единый, непрерывный транспортный коридор.

При этом, полезность и необходимость данного строительства не вызывает сомнений, но вот как эти изменения повлияют на уже знакомые автомобильные заторы — вопрос всё ещё открытый. Местные эксперты не могут назвать точные цифры, поскольку проблема связана с постоянной точечной застройкой в городе. К сожалению, эта ситуация не только не находит своего разрешения, но и с каждым годом лишь усугубляется.

Интересно, что официально проект получил зеленый свет еще в 2013 году, однако за прошедшие годы его реализация столкнулась с различными препятствиями, включая проблемы с финансированием и выбором подрядчиков. Это привело к тому, что сроки завершения работ существенно затянулись. На сегодня полное завершение строительных работ запланировано на 2030 год.

Одной из ключевых задач Восточного обхода станет интеграция федеральных трасс: Р-254 «Иртыш», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт», а также Гусинобродского шоссе и перспективного Южного транзита. Эта магистраль обещает не только улучшить транспортную доступность, но и создать новые экономические возможности для регионов. Транспортный коридор «Россия» — это не просто дорога; это новая транспортная концепция, способная изменить облик нашей страны. Связывая различные регионы, он откроет новые горизонты для бизнеса и туризма, создаст новые рабочие места и поможет в развитии инфраструктуры.

#новосибирск #тюмень #казань #нижний новгород #приморье #иркутск #благовещенск #м-12 «восток» #владимир #м-11 «нева» #суздаль
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