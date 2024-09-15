Недавно было объявлено о новом проекте строительства железной дороги, который свяжет Адлер, Черкесск и Кисловодск через горные районы Краснодарского края.

Недавно стало известно о внесении в утвержденный генплан Сочи нового проекта — строительства железной дороги, которая свяжет Адлер, Черкесск и Кисловодск. Однако конкретные сроки реализации этого амбициозного начинания пока остается в тени, как и окончательная трассировка магистрали. Известно лишь, что ее путь проляжет через живописные горные районы Краснодарского края. «На данный момент отсутствуют детализированные документы, указывающие на маршрут железной дороги и населенные пункты, которые она будет пересекать. По информации, предоставленной Научно-исследовательским институтом перспективного градостроительства (НИИ ПГ), планируется, что маршрут пройдет через горный кластер Сочи и село Эстосадок в краснополянском районе», — пояснил генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов в комментарии к изданию «Строительный мир».

Учитывая, что точные данные о проекте пока недоступны, эксперты выражают мнение, что сроки завершения данной инициативы могут значительно затянуться. В середине 2010-х годов в РЖД сообщали, что поезда должны были начать курсировать по новому маршруту к 2030 году, но теперь эти прогнозы выглядят малореальными.

В 2010-х годах, когда обсуждался данный проект, экологические активисты выражали серьезные опасения о возможных негативных последствиях для природы, поскольку предполагаемая трасса пройдет через территорию Кавказского государственного заповедника.

Шевцов также обратил внимание на отмену проекта «Южный кластер», который предусматривал перенос железнодорожной инфраструктуры из прибрежной зоны в горные районы Сочи. Этот проект был исключен из инвестиционной программы РЖД в 2024 году из-за недостатка финансирования. Причинами такого решения стали сложности в строительстве скоростных магистралей в условиях гористой местности и высокая стоимость проекта. Например, строительство новой железнодорожной линии Кривенковская — Сочи, которая предполагалась в рамках «Южного кластера», оценивалось в 1 триллион рублей, что превышает половину стоимости всей высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

Кроме того, в генеральный план Сочи включен амбициозный проект автодороги Джубга – Сочи, который должен стать крупнейшим в мире по количеству и сложности тоннелей. Реализация данного проекта уже началась в этом году с постройки объездной трассы вокруг Адлера, что также подчеркивает активное развитие инфраструктуры в этом регионе.