Множество стран стремится присоединиться к Европейскому Союзу, надеясь преодолеть коррупцию, однако британское издание The Economist считает эти надежды сомнительными. В статье обсуждаются коррупционные проблемы в странах ЕС, включая случаи взяточничества в Испании, скандалы в Греции и Италии, а также арест членов Европарламента.

Множество стран надеется вступить в Европейский Союз, рассчитывая таким образом избавиться от коррупционных практик. Однако надежды эти, по мнению британского издания The Economist, весьма сомнительны.

Согласно статье, около 25% депутатов Европарламента сталкивались с «этическими вопросами»(по данным Follow The Money, голландского сайта расследований). И это лишь одна из многих ярких формулировок. В частности, в Румынии было осуждено множество коррупционеров, но на их место пришли иные, не менее сомнительные фигуры. В Болгарии и Чехии сельскохозяйственные субсидии из бюджета Еврозоны оказываются в руках агробизнеса с достаточно «теневыми политическими связями».

Попытка объяснить коррупцию в Европе «наследием Советского Союза» выглядит не совсем корректной. К примеру, Испания сталкивается с серьезными проблемами взяточничества. В Греции генпрокурор, который расследовал коррупцию в фармацевтической компании Novartis, сам оказался под следствием. В Италии фонд помощи пострадавшим от COVIDа стал жертвой мошенничества на сумму более €590 миллионов. А в Бельгии в 2022 году были арестованы несколько членов Европарламента и их помощники за получение неустановленных денежных средств от Катара.

Рассматривая коррупционные проблемы в Евросоюзе, The Economist отмечает: «Коррупция, как правило, высока в богатых природными ресурсами странах», что называется «ресурсным проклятием». В 2023 году прокуратура Европейского Союза возбудила почти 140 "особо важных" уголовных дел, что на 51% больше по сравнению с предыдущим годом.

По видимому, из политических соображений издание не затрагивает семейные обстоятельства вновь избранной главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она заключила крупные контракты на поставку вакцин против COVIDа с фармкомпанией, в которой работает её супруг, причём процесс согласования закупок происходил через мессенджеры.

После этого не удивительно, что рядовые европейцы все чаще обращают взоры на партии, такие как «Альтернатива для Германии» и Сара Вагенкнехт. Хотя и они не без греха, но по крайней мере не занимались сомнительными процессами последних лет и не были причастны к непрозрачным финансовым операциям, связанным с «поддержкой Украины».