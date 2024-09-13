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gotreksson
В Иркутской области идет реализация крупного промышленного импортозамещающего проекта
В России успешно реализуется проект по импортозамещению на Тайшетской анодной фабрике (ТАФ), где запущена вторая обжиговая печь. Это позволит компании «Русал» сократить зависимость от импорта обожжённых анодов, необходимых для производства алюминия с минимальным углеродным следом.

В России идет реализация проекта, ориентированного на импортозамещение. Был успешно завершен очередной важный этап  — на Тайшетской анодной фабрике (ТАФ) была запущена вторая обжиговая печь. Это новшество позволит компании «Русал» значительно снизить свою зависимость, а в будущем и полностью устранить необходимость в импортных поставках обожжённых анодов, которые являются важным компонентом в процессе электролиза при производстве алюминия с минимальным углеродным следом. В 2025 году планируется завершение строительства всех ключевых объектов, необходимых для создания полного цикла производства «зеленых» анодов, что позволит увеличить выпуск до 456 тыс. тонн в год (в данный момент — 228 тыс. тонн). В дальнейшем на ТАФ запланировано введение ещё двух обжиговых печей, третьей прокалочной установки и завершение оснащения смесительно-прессового отделения.

К концу текущего десятилетия фабрика будет выпускать более 1 млн тонн продукции ежегодно и обеспечит обожженными анодами несколько алюминиевых заводов РУСАЛа, включая Тайшетский, Богучанский, Красноярский, Братский, Иркутский и Саяногорский, которые в совокупности имеют мощность более 4 млн тонн алюминия в год.

Данный проект имеет большое значение не только для отечественной промышленности, но и для социально-экономического развития Иркутской области, а также непосредственно для Тайшетского района. При активной поддержке РУСАЛа здесь развивается инфраструктура: компания инвестирует средства в строительство жилых комплексов, дорог и мостов, а также в создание современного медицинского учреждения. Также осуществляется финансирование ремонта и модернизации оборудования в детском саду, находящемся в районном центре. Благодаря этому наблюдается снижение уровня безработицы — более 80% сотрудников фабрики составляют местные жители.

ТАФ расположена примерно в 6,5 км от Тайшета и в 1 км от Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Напомню, что проект создания анодной фабрики стоимостью свыше 50 млрд рублей стартовал в 2016 году и строится на инновационном подходе компании. Он является важным шагом в стратегии РУСАЛа, направленной на обеспечение сырьевой безопасности. С выходом предприятия на полную мощность будет достигнут 100% уровень локализации производства.

#импортозамещение #рабочие места #бам #благотворительность #алюминий #безработица #русал #развитие региона #иркутская область #таф
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