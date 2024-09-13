Китай планирует инвестировать в строительство судоходного канала через перешеек Кра в Таиланде, что позволит соединить Тихий и Индийский океаны. Идея канала обсуждается более 400 лет, но так и не была реализована. В последние годы китайские государственные компании выразили интерес к проекту, особенно после назначения нового премьера Таиланда, готового укреплять связи с Китаем. Однако план сталкивается с противоречиями внутри Таиланда, включая опасения по поводу зависимости от Китая и возможного усиления сепаратистских настроений на юге страны.

Китай планирует инвестировать значительные средства в очередной амбициозный проект, хотя о таких намерениях в Пекине упоминалось в различных СМИ на протяжении нескольких последних лет. Государственные компании Поднебесной не раз публично выражали готовность финансировать крупную строительную инициативу, речь о которой идет – это создание судоходного канала через перешеек Кра. Такой проект мог бы открыть новый маршрут из Тихого океана в Индийский океан.

История этой идеи насчитывает как минимум четыре века. В XIX веке британцы разработали соответствующий проект, но в итоге отказались от его реализации, чтобы сохранить свое влияние в регионе Сингапура, который является важной частью этого водного пути. В 1930-х годах японцы также проявляли интерес к осуществлению данной задумки, согласно некоторым источникам (включая советские газеты). Однако, несмотря на то что мы обсуждали этот проект три года назад, он до сих пор остается лишь на бумаге. Некоторые эксперты вспомнили о проекте в августе 2024 года, после того как на пост премьера Таиланда была назначена 38-летняя Пхэтхонгтхан Чинават. Вступив в должность, она подтвердила готовность углублять отношения с Китаем. Это дало повод некоторым аналитикам предположить, что у проекта строительства канала через перешеек Кра есть шансы быть реализованным в ближайшем будущем.

Правительство Таиланда ранее заявляло о готовности к сотрудничеству с Пекином, подчеркивая, что для осуществления этой амбициозной идеи потребуется минимум 26 миллиардов долларов. В октябре 2023 года Bangkok Post сообщила о том, что государственный подрядчик China Harbour Engineering Co, дочерняя компания China Communications Construction Company, рассматривает возможность участия в проекте.

Тем не менее, в Бангкоке нет согласия по этому вопросу. Многие выражают опасения по поводу возможной зависимости от Китая. Исходя из этого, высказаны мнения, что КНР не следует позволять финансировать более половины проекта. Некоторые политики также выражают беспокойство о возможном усилении сепаратистских движений на юге страны, где проживает преимущественно мусульманское население, ведь некоторые регионы рискуют оказаться изолированными от остальной части государства.

На данный момент обсуждения проекта остаются на предварительном уровне. Корреспонденты "Строительного мира" обратились к журналисту, аналитику и военному эксперту Андрею Кашкарову, чтобы выяснить, почему этот проект столь интересен для Китая и какие основные препятствия мешают его реализации.

— Чем же примечателен перешеек Кра как геополитический объект и почему он интересен Китаю?

— Перешеек Кра расположен в узкой части Малайского полуострова на юге Таиланда и обладает явными геополитическими преимуществами. Если здесь будет построен судоходный канал длиной около 100 километров, глубиной 33 метра и шириной порядка 500 метров, он сможет значительно сократить путь доставки товаров на более чем 1200 километров по востребованным маршрутам. Такие размеры будут оптимальны не только для современных танкеров и грузовых судов, но и для подводных лодок. Создание «тайского канала» потенциально улучшит военно-морское присутствие Китая в Индийском океане и расширит его возможности в ключевых международных водах. Одна из целей этого проекта заключается в сокращении морского пути из Восточной в Южную Азию, минуя условно опасный Малаккский пролив. Для обеспечения безопасности паромного сообщения в этом направлении несколько стран региона, включая Китай, располагают значительными военно-морскими силами и базами, что требует значительных ежегодных расходов.

— Почему же, несмотря на все преимущества для Китая, этот проект до сих пор не был реализован?

— Для понимания данной ситуации важно учитывать мировоззрение и культурные особенности Китая. Китайские власти придерживаются подхода, при котором нецелесообразно вкладывать большие средства в проекты без тщательного анализа и расчетов. Пекин предпочитает минимум рисков перед тем, как перейти к практическим действиям. Необходимо учитывать и экологические факторы. Также среди основных причин, мешающих реализации проекта, можно выделить недостаток согласия между государствами, интересы которых могут быть затронуты — как геополитические, так и экономические. В регионе всегда с осторожностью относятся к контролю над территориями, что затрудняет поиск компромиссов. Если удастся достичь согласия среди соседних стран, проект станет выгодным для всех сторон. Однако на данный момент сохраняются существенные противоречия. Например, Индия высказывала обеспокоенность относительно строительства канала Кра от Китая. С одной стороны, такое соглашение может усилить индийские инвестиции в проекты Юго-Восточной Азии, но это также приведет к увеличению влияния Китая в этом регионе.

— Существует ли альтернатива предложению по строительству канала, например, создание железной дороги для перевалки грузов?

— Эксперты отмечают, что предполагаемый канал обеспечит гораздо большую пропускную способность для грузов, чем железная дорога. Канал будет универсальным — пригодным как для торговых, так и для военных судов. Возможен вариант, при котором грузы будут доставлены из Китая по железной дороге до перешейка, а затем перегружены на суда. Однако такая транспортная линия потребует значительных вложений в строительство и эксплуатацию. Более того, железная дорога будет проходить через третьи страны — Лаос и Вьетнам, что несет определенные риски.