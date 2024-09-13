Президент России Владимир Путин предложил подумать об ограничениях экспорта из РФ стратегического сырья, в том числе урана, титана и никеля. Об этом глава государства сказал в среду, 11 сентября, на совещании с членами правительства.

Владимир Путин дал задание Правительству рассмотреть возможность уменьшения экспорта стратегического сырья из России, включая никель, титан и уран. Несмотря на введенные санкции и активное геополитическое соперничество, западные страны по-прежнему в значительной степени зависят от поставок этих материалов из России.

В прошлом году объем российского никеля, отправленного в Европу и США, составил около 85-90 тысяч тонн. Титан, который мы производим, занимает примерно четверть мирового рынка и активно используется в авиастроении стран Запада. Уран, добываемый в России, в значительной степени влияет на развитие атомной энергетики в Восточной Европе и частично в США. Кроме того, «Росатом» предоставляет услуги по конверсии, обогащению и утилизации отработанного топлива, которые дополнительно укрепляют эти связи. Тем не менее, хотя доля российских ресурсов на международной арене и значительна, переоценивать их значение не стоит. В некоторых отраслях западной экономики действительно могут возникнуть серьёзные затруднения, главной причиной которых станет удорожание поставок из-за поиска альтернатив. Однако такие альтернативы существуют.

К примеру, в США доля российского уранового сырья составляет только 12%. Хотя это и значительная цифра, критической она не является. Ситуация с титаном для Airbus действительно более сложная, но европейцы смогут найти решение в течение нескольких лет. Отличие просто в том, что им придется сократить производство и перенести свои заказы. Это стало закономерным следствием текущего геополитического противостояния.

При этом не стоит преувеличивать зависимость Запада от российских стратегических ресурсов. В последние годы среди экспертов и политиков часто звучали громкие заявления о том, что Россия может нанести смертельный удар по американской атомной энергетике. Это далеко не так: если бы это было возможно, последствия уже бы проявились.

Но это не означает, что Россия должна продолжать поставки стратегического сырья своим оппонентам. Интересно, почему подобные шаги не были предприняты раньше. Возможно, имели место скрытые договоренности, поскольку санкции Запада в основном обошли стороной «Росатом» и его зарубежные проекты, затрагивая лишь некоторые дочерние компании. Однако эскалация конфликта требует от России переосмысления таких соглашений.

Интерес к инициативе Путина можно рассматривать в другом ключе. Она может служить основой для создания в России стратегического запаса ценного сырья. Ресурсы, которые раньше направлялись на Запад, теперь, по-видимому, будут оставаться в стране, формируя своего рода резерв, аналогично золоту.

Это имеет большое значение как для обеспечения доступа к стратегическим материалам на ближайшие десятилетия, так и для развития финансового сектора. В настоящее время разрабатывается концепция выпуска стейблкоинов, обеспеченных российским золотом, которые могут быть использованы в международной торговле. Цифровые финансовые активы, связанные с никелем или титаном, также не исключены. Эти товары являются понятными и ценными ресурсами, которые могут служить обеспечением для цифровых финансовых активов и применять поддержку как среди российских, так и зарубежных инвесторов.

Таким образом, поручение Путина, направлено не только на «вредительство» Западу, но и призвано создать новые инструменты для экономического развития России.