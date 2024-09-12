Развитие туристического сектора на Северном Кавказе является важной частью стратегии социально-экономического прогресса региона, с акцентом на модернизацию транспортной инфраструктуры, особенно железных дорог. В этом контексте обсуждаются проекты, такие как магистраль Адлер – Черкесск – Кисловодск и маршрут Ставрополь – Невинномысск, которые улучшат доступ к курортам и повысит связанность между туристическими объектами.

Развитие туристического сектора на Северном Кавказе занимает важное место в стратегии социально-экономического прогресса этого региона. Ключевым элементом этого процесса является модернизация транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной сети. Данная тема была озвучена в поручениях Председателя Правительства Михаила Мишустина, которые были даны по итогам встречи с членами Правительственной комиссии, обсуждавшими вопросы прогресса Северо-Кавказского федерального округа этим летом. В контексте данной инициативы рассматривается ряд проектов, направленных на создание новых железнодорожных линий и улучшение уже существующих. Одним из самых значимых является строительство магистрали Адлер – Черкесск – Кисловодск, способной существенно облегчить доступ к горным курортам Сочи. Также важным проектом является создание направления Ставрополь – Невинномысск, что несомненно повысит транспортную связанность популярных туристических объектов.

Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов отметил, что развитие железнодорожной инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе откроет новые горизонты для различных типов туризма. В частности, наблюдается растущий интерес к ретро-туризму, предлагающему путешествия на старинных паровозах. На сегодняшний день уже реализуется маршрут, соединяющий курорты Кавказских Минеральных Вод с Чеченской Республикой. Улучшение железнодорожного сообщения также содействует развитию туризма в Апшеронском районе, известном своими природными красотами, такими как Гуамское ущелье и плато Лаго-Наки. Значительное внимание в этой сфере уделяется внедрению мультимодальных транспортных услуг, что позволит туристам приобрести единый билет, охватывающий железнодорожный и автобусный транспорт для удобной доставки до конечного пункта путешествия. Подобная система уже успешно реализуется на маршрутах к горнолыжным курортам.

На сегодняшний день Российские железные дороги активно вовлечены в повышение транспортной доступности региона. В компании анализируют множество проектов, в том числе развитие линий Кисловодск – Минеральные Воды, Махачкала – Каспийск и Махачкала – Дербент, а также восстановление участка Грозный – Слепцовская. Эти инициативы нацелены на углубление связи между важнейшими туристическими центрами и общее улучшение транспортной инфраструктуры.

Вложенные средства в развитие железнодорожной системы на Северном Кавказе значительны. В 2023 году на реализацию соответствующих проектов на Северо-Кавказской железной дороге было запланировано выделить более 36,5 миллиарда рублей, что на 25% превышает уровень предыдущего года. В 2024 году объем инвестиций в инфраструктуру на подходах к Азово-Черноморским портам составит 45 миллиардов рублей.

Олег Шевцов также отметил, что модернизация железнодорожной инфраструктуры играет решающую роль в увеличении потока туристов в регион. Строительство новых объектов не только повысит доступность различных территорий, но также будет способствовать формированию новых туристических маршрутов. К примеру, власти Дагестана совместно с РЖД рассматривают возможность запуска скоростных электропоездов и обновления вокзалов в популярных у путешественников местах. Создание новой железнодорожной инфраструктуры на Кавказе выступает важным движущим фактором для развития туризма в регионе. Это не только улучшит транспортную доступность, но и откроет новые горизонты для разнообразных туристических маршрутов, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту и повышению привлекательности Северного Кавказа для путешественников.