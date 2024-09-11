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gotreksson
Строительство российских заводов микроэлектроники планируют софинансировать из госбюджета
Правительство России намерено активизировать поддержку строительства новых предприятий в области микроэлектроники через прямое софинансирование проектов, что курируют Министерства промышленности и торговли и экономического развития. Ассоциации получили запрос на составление перечня перспективных проектов.

Правительство России готово активизировать поддержку строительства новых предприятий в области микроэлектроники, предлагая прямое софинансирование этих проектов. Министерства промышленности и торговли, а также экономического развития будут курировать данную инициативу. Профильные ассоциации уже получили запрос на составление перечня наиболее перспективных проектов в данной сфере.

По предварительным данным, стоимость каждого проекта должна составлять минимум 10 миллиардов рублей, при этом государственные вложения должны составлять не менее 15% от общей суммы, но не превышать объема средств, которые могут привлечь сами предприятия в виде собственных и заемных ресурсов. Варианты софинансирования могут варьироваться: от прямых инвестиционных грантов до субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, страхования и предоставления гарантий по проекту, а также минимального гарантированного дохода. Следует учитывать, что создание одного крупного завода по производству полупроводников требует вложений порядка 350-400 миллиардов рублей. С точки зрения масштабов финансирования, суммы, предлагаемые для софинансирования, кажутся незначительными для такой критически важной области, однако у частных компаний зачастую нет необходимых ресурсов для таких инвестиций. Более того, никто не станет вкладывать средства в новые мощности без поддержки со стороны государства, поскольку риски и объем работы огромны, а ожидаемая доходность и возврат капитала часто остаются под сомнением.

Подход Правительства к реализации таких масштабных проектов через механизм софинансирования является абсолютно оправданным. Потенциальный источник таких инвестиций — Фонд национального благосостояния. Для его полноценного использования стоит пересмотреть принципы формирования Фонда, добавив дополнительные источники поступления финансовых средств.

Теперь кратко, почему без государственной поддержки никто не рискнет строить заводы по производству микроэлектроники, даже учитывая возможности, возникшие после ухода западных компаний с рынка.

Для иллюстрации возьмем крупнейшего в России производителя микроэлектроники – группу компаний "Элемент". Еще четыре года назад данное предприятие работало с убытками. Активная фаза инвестиционного цикла только начиналась. Ближе к нормам для этой индустрии рентабельности в 12% удастся достичь лишь в 2023 году.

Это стало возможным во многом благодаря льготному кредитованию со стороны государства и другим мерам протекционизма. Если бы не эти поддержки, предприятие продолжало бы нести убытки. Нужно также отметить, что работа в области микроэлектроники требует интенсивных усилий и постоянной готовности к труду в режиме 24/7.

Теперь возникает вопрос: какой разумный предприниматель, даже обладающий высокими компетенциями в данной области, решится инвестировать в микроэлектронику, чтобы через 3-4 года получить рентабельность в 12%, в то время как сейчас можно без труда обеспечить доходность на уровне 16-20% на 5-7 лет без особых рисков?

Именно поэтому Правительство верно убеждено, что помимо льготных кредитов отрасль должна также рассчитывать на прямое софинансирование. При этом эти денежные средства для государства будут полностью возвратными, в первую очередь, за счет налоговых поступлений. Список первых проектов станет доступен в ближайшее время, а данный опыт будет распространен на другие важные сектора экономики.

#новости #финансы #экономика #промышленность #импортозамещение #микроэлектроника #господдержка #важные отрасли #пао «элемент» #развитие россии
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