Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Экс-глава Минфина Задорнов: Высокая ключевая ставка разгоняет рост цен
В статье Михаила Задорнова, бывшего министра финансов России, опубликованной в газете "Известия", он сравнивает военные расходы бюджета и затраты на здравоохранение, подчеркивая их влияние на экономику. Задорнов утверждает, что жесткая денежно-кредитная политика не влияет на инвестиционную активность, хотя на самом деле высокая ключевая ставка делает инвестиции в реальный сектор менее привлекательными.

Статья с весьма необычными выводами, написанная бывшим министром финансов Михаилом Задорновым, появилась в газете "Известия". Напомню, что Задорнов возглавлял Минфин с 1997 по 1999 годы, когда произошел дефолт. Позже он занимал должности в крупнейших банках — ВТБ 24 и "Открытие", а также был одним из основателей партии "Яблоко". Несмотря на его сомнительную политическую карьеру, стоит отметить, что в роли банкира Задорнов проявил себя достаточно успешно, сумев несколько лет назад вывести банк "Открытие" из кризиса, хоть и с помощью крупных вливаний со стороны Центробанка.

Возвращаясь к статье, стоит отметить, что Задорнов уже на начальных страницах сравнивает военные расходы бюджета с затратами на здравоохранение, указывая на 7% и 3,7% к ВВП соответственно. Очевидно, что в условиях текущей политической ситуации военные расходы делают серьезный вклад в общую картину экономики, однако его подход к сравнению этих статей бюджета выглядит не очень серьезно и напомнило методологию, которой часто пользовались несистемные оппозиционеры. Далее Задорнов начинает размышлять о "перегреве" экономики и причинах инфляции. Правильно указывает на то, что в стране наблюдается инфляция издержек, когда предприятия вынуждены повышать фонд оплаты труда из-за нехватки квалифицированных кадров. Проблемы с импортной логистикой и платежами тоже увеличивают себестоимость.

Однако автор умалчивает о третьем факторе — высоких процентных ставках на кредитном рынке. И речь идет как о новых кредитах, так и о рефинансировании. Эти повышенные расходы вынуждают компании увеличивать цены для поддержания своей рентабельности. Вместо того чтобы упомянуть эту важную причину, Задорнов объясняет рост ключевой ставки стремлением Центробанка "приструнить спрос", хотя сам же совсем недавно говорил о значительном увеличении расходов на фонд оплаты труда.

Жесткая денежно-кредитная политика не решает проблему нехватки квалифицированных работников и не облегчает вопросы платежей и логистики в международной торговле. К тому же, многие аналитики подчеркивают, что высокая ключевая ставка не снизила темпы потребительского кредитования. Обратное произошло только после введения немонетарных мер — отмены массовой льготной ипотеки и ужесточения правил выдачи кредитов. Однако такая политика наносит удар по производству, не позволяя обороту товаров и услуг соответствовать спросу, что, в свою очередь, и является проинфляционным фактором.

Не менее удивительно, что из уст бывшего министра финансов прозвучали слова о том, что жесткая денежно-кредитная политика не влияет на инвестиционную активность, поскольку большая часть инвестиций в экономику поступает из собственных средств предприятий и государственного бюджета. Однако, как известно, 20% государственных инвестиций часто идут на субсидирование процентных ставок. Чем выше ставка, тем больше средств требуется для субсидий, что в условиях ограниченных ресурсов бюджета может привести к сокращению программ поддержки экономики.

Кроме того, высокий уровень процентных ставок делает инвестиции в реальный сектор нецелесообразными: рентабельность проектов часто не дотягивает до доходности депозитов или облигаций. Зачем открывать новые мощности, которые начнут приносить прибыль только через несколько лет, если сейчас можно зафиксировать доходность на уровне 18-20%.

Уровень ключевой ставки, безусловно, оказывает влияние на инвестиционную активность в стране. В итоге Задорнов представил ряд резких и несоответствующих реальности аргументов, сравнимых с его предшествующими заявлениями о девальвации рубля, которые также вызывали недоумение.

#политика #финансы #экономика #банки #открытие #ввп #кредит #перегрев экономика #втб 24 #михаил задорнов
+
Написать комментарий (0)
США готовы разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS
Politico: Марио Драги призвал страны ЕC покупать оружие у европейских фирм, а не у США
Франция, Германия и Великобритания введут санкции против Ирана «за поставку ракет России»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
5
Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
+
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
1
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
3
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
2
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
2
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
17
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Стали известны фотовозможности предстоящего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra
2
«Лаборатория Касперского»: новое вредоносное для Android похищает ключи от криптокошельков с помощью распознавания текста
1
Произошла утечка информации о версии 1.2 Nicole Rerun в Zenless Zone Zero
+
В сети появились изображения Xiaomi 14T Pro
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 протестировали на 43 актуальных видеокартах
1
Нацбанк Украины меняет копейку на новую монету с польским уклоном
2
Tecno раскрыла больше информации о своём роботе Dynamic 1 на IFA 2024
+
Минобороны опубликовало кадры с поражением танка Т-64БВ ракетой Х-БПЛА
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
AMD выпустит четыре видеокарты в линейке Radeon RX 8000
+
Швеция так и не собирается передавать Украине истребители JAS Gripen
+
Экс-замгоссекретаря США Нуланд: Украина отказалась от Стамбульских мирных соглашений после «консультаций» с Вашингтоном
4

Популярные статьи

Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
+
Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
4
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
86
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
10
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
19
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
9
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
12
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
17

Сейчас обсуждают

Vorvort
00:45
Цитата"Если прикинуть все за и против, то за цену GeForce RTX 4090 вы можете собрать один из самых скоростных системных блоков на планете, а после укомплектовать его новенькой Radeon RX 7900 XTX. Возм...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
Vorvort
00:41
Какой мир с фашистами?
Киев хочет собрать на второй «саммит мира» более 150 государств, включая РФ
Игорь Быков
00:36
2к на 32 дюймах, это кровь из глаз, нравятся пиксели с кулак? У меня 27" и 2к, и то хотелось бы поплотнее. 2к на 32", это как fhd на 27", такой вырвиглаз. На 32" уже надо 4к как минимум.
Почему обычному геймеру не нужен игровой ноутбук, и что нужно знать, перед покупкой лэптопа с рук
NoName
00:34
Эээ,как ты мог такое написать про богоподобное редмондовское ведро ,которое тут почитают на уровне божества ?
Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
lеad
00:34
The MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS; pronounced /əˈtækəmz/) is a supersonic tactical ballistic missile designed and manufactured by the US defense company Ling-Temco-Vought (LTV), and lat...
США готовы разрешить Украине наносить удары по России ракетами ATACMS
Dark_Cloud
00:33
Действительно, щас бы мне в Питер когда я хату брал, мне застройщик мамой клялся, что к восемнадцатому году метро неподалеку будет, тыкая отраслевой схемой развития метрополитена. На календаре двадцат...
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
Vorvort
00:29
Лучший монитор QD-OLED 4К 240 Гц, например такой https://www.gigabyte.com/ru/Monitor/AORUS-FO32U2P#kf Но стоит космос.
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Bernigan
00:27
Первый раз прочитал между строк, занят был, отвечал попутно. А по делу, мне тоже 24" достаточно, правда сейчас и для ФХД нужны очень мощные видюхи, так что приходится использовать ДЛСС качество, или D...
Собираем оптимальный игровой компьютер для игр на высокогерцовом мониторе осенью 2024 года
Dark_Cloud
00:27
Ответы аргументация вида "а в омерике зато негров линчуют!!11" у вас почему-то подходит в качестве ответа на любой вопрос однако вопрос, почему в бюджете куча статей, на которые финансирования не хват...
Роскомнадзор потратит 59 миллиардов рублей на обновление системы блокировки сайтов
Vorvort
00:26
У меня Samsung 970 Pro для игр, но уже почти полный (20% держу свободными для быстрой работы SSD).
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем