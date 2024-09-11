В статье Михаила Задорнова, бывшего министра финансов России, опубликованной в газете "Известия", он сравнивает военные расходы бюджета и затраты на здравоохранение, подчеркивая их влияние на экономику. Задорнов утверждает, что жесткая денежно-кредитная политика не влияет на инвестиционную активность, хотя на самом деле высокая ключевая ставка делает инвестиции в реальный сектор менее привлекательными.

Статья с весьма необычными выводами, написанная бывшим министром финансов Михаилом Задорновым, появилась в газете "Известия". Напомню, что Задорнов возглавлял Минфин с 1997 по 1999 годы, когда произошел дефолт. Позже он занимал должности в крупнейших банках — ВТБ 24 и "Открытие", а также был одним из основателей партии "Яблоко". Несмотря на его сомнительную политическую карьеру, стоит отметить, что в роли банкира Задорнов проявил себя достаточно успешно, сумев несколько лет назад вывести банк "Открытие" из кризиса, хоть и с помощью крупных вливаний со стороны Центробанка.

Возвращаясь к статье, стоит отметить, что Задорнов уже на начальных страницах сравнивает военные расходы бюджета с затратами на здравоохранение, указывая на 7% и 3,7% к ВВП соответственно. Очевидно, что в условиях текущей политической ситуации военные расходы делают серьезный вклад в общую картину экономики, однако его подход к сравнению этих статей бюджета выглядит не очень серьезно и напомнило методологию, которой часто пользовались несистемные оппозиционеры. Далее Задорнов начинает размышлять о "перегреве" экономики и причинах инфляции. Правильно указывает на то, что в стране наблюдается инфляция издержек, когда предприятия вынуждены повышать фонд оплаты труда из-за нехватки квалифицированных кадров. Проблемы с импортной логистикой и платежами тоже увеличивают себестоимость.

Однако автор умалчивает о третьем факторе — высоких процентных ставках на кредитном рынке. И речь идет как о новых кредитах, так и о рефинансировании. Эти повышенные расходы вынуждают компании увеличивать цены для поддержания своей рентабельности. Вместо того чтобы упомянуть эту важную причину, Задорнов объясняет рост ключевой ставки стремлением Центробанка "приструнить спрос", хотя сам же совсем недавно говорил о значительном увеличении расходов на фонд оплаты труда.

Жесткая денежно-кредитная политика не решает проблему нехватки квалифицированных работников и не облегчает вопросы платежей и логистики в международной торговле. К тому же, многие аналитики подчеркивают, что высокая ключевая ставка не снизила темпы потребительского кредитования. Обратное произошло только после введения немонетарных мер — отмены массовой льготной ипотеки и ужесточения правил выдачи кредитов. Однако такая политика наносит удар по производству, не позволяя обороту товаров и услуг соответствовать спросу, что, в свою очередь, и является проинфляционным фактором.

Не менее удивительно, что из уст бывшего министра финансов прозвучали слова о том, что жесткая денежно-кредитная политика не влияет на инвестиционную активность, поскольку большая часть инвестиций в экономику поступает из собственных средств предприятий и государственного бюджета. Однако, как известно, 20% государственных инвестиций часто идут на субсидирование процентных ставок. Чем выше ставка, тем больше средств требуется для субсидий, что в условиях ограниченных ресурсов бюджета может привести к сокращению программ поддержки экономики.

Кроме того, высокий уровень процентных ставок делает инвестиции в реальный сектор нецелесообразными: рентабельность проектов часто не дотягивает до доходности депозитов или облигаций. Зачем открывать новые мощности, которые начнут приносить прибыль только через несколько лет, если сейчас можно зафиксировать доходность на уровне 18-20%.

Уровень ключевой ставки, безусловно, оказывает влияние на инвестиционную активность в стране. В итоге Задорнов представил ряд резких и несоответствующих реальности аргументов, сравнимых с его предшествующими заявлениями о девальвации рубля, которые также вызывали недоумение.