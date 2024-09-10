В начале сентября 2024 года в России был запущен горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Озерный» на крупнейшем месторождении цинка. Комбинат, достигнет проектной мощности к 2025 году, перерабатывая до 6 миллионов тонн руды и производя 600 тысяч тонн цинкового и 82 тысячи тонн свинцового концентрата.

В начале сентября 2024 года российская промышленность отметила знаменательное событие — на крупнейшем в стране месторождении цинка был запущен горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Озерный». Важный момент для отечественной экономики стал частью Восточного экономического форума, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин.

Ожидается, что к 2025 году комбинат достигнет проектной мощности, перерабатывая до 6 миллионов тонн руды в год и производя до 600 тысяч тонн цинкового и 82 тысячи тонн свинцового концентратов. Вице-премьер Юрий Трутнев выразил уверенность, что реализация этого проекта станет новой эпохой в промышленной истории не только России, но и всего мира. Колчеданно-полиметаллическое месторождение «Озерное», обладающее запасами в 135 миллионов тонн руды, было открыто еще в 1961 году. Однако советским специалистам не удалось начать его освоение в те времена из-за нехватки современных технологий и удаленности инфраструктуры. Первые подготовительные работы возобновились только в 2008 году, когда был реализован комплекс геологоразведочных работ, а в 2012 году был одобрен технический проект соответствующими институтами.



Фактическая реализация проекта началась в 2020 году с изменением недропользователя. На площадке развернулось строительство объектов будущего предприятия, которое планировалось завершить к концу 2023 года (с учетом внесенных в проект изменений). Стремление осуществить такой амбициозный замысел в сжатые сроки получило всестороннюю поддержку на разных уровнях власти. Однако из-за ряда непредвиденных обстоятельств, таких как крупный пожар в одном из заброшенных зданий в апреле 2024 года, сроки реализации пришлось пересмотреть.



Тем не менее, несмотря на все сложности, долгожданный проект с инвестициями более 90 миллиардов рублей был успешно осуществлен. В последние годы мировые запасы цинка не пополнились новыми крупными месторождениями, а спрос на этот металл только увеличивался. ГОК «Озерный» по объемам запасов, производительности и качеству руды займет место в пятерке ведущих комбинатов мира и станет безусловным лидером на российском рынке. На современном горно-обогатительном комбинате, благодаря внедрению уникальной отечественной технологии и высокопроизводительным флотационным машинам, будет обеспечено производство качественных товарных концентратов с высоким уровнем извлечения из упорных руд месторождения. Продукция этого предприятия станет важным фактором в развитии инфраструктурного строительства по всей России, добавляя новые горизонты для экономического роста государства.