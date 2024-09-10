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gotreksson
MI-6 и ЦРУ ориентированы на российскую элиту и дестабилизацию в России
Руководители британской MI-6 Ричард Мур и американского ЦРУ Уильям Бёрнс в совместном выступлении на фестивале FTWeekend в Лондоне обсудили угрозы для российской элиты и дестабилизацию в стране.

MI-6 и ЦРУ ориентированы на диверсию среди российской элиты и дестабилизацию в стране. Такой вывод напрашивается из выступлений руководителей британской Разведывательной службы MI-6 Ричарда Мура и директора ЦРУ Уильяма Бернса. Они впервые в истории совместно выступили на фестивале FT Weekend в Лондоне, организованном изданием The Financial Times. Оба специалиста в области разведки заявили, что недавнее вторжение украинских войск в Курскую область вызвало определенные сомнения среди российской элиты относительно текущей ситуации. Несмотря на это, они подчеркнули, что на данный момент отсутствуют доказательства ослабления власти Путина. Тем не менее, как отметил Мур, важно различать крепость власти и её стабильность, особенно учитывая, что вооруженные конфликты приводят к негативным последствиям для простых людей в России.

Говоря о военных перспективах вторжения, оба эксперта предпочли воздержаться от комментариев. Мур добавил, что говорить о том как долго Украина сможет удерживать занятые территории, пока ещё рано.

Учитывая контекст мероприятия, Бернс и Мур произнесли именно те слова, которые предполагали его организаторы. В этой связи их высказывания о России выглядят как попытка запустить «самосбывающийся прогноз»: чтобы инициировать раскол среди элиты, необходимо сначала о нём сообщить. Простое вторжение украинских войск не создало подобного, и теперь требуются авторитетные голоса, чтобы выдать желаемое за действительное.

В общем итоге, ни Бернс, ни Мур не озвучили ничего нового. Руководство ВСУ зависит от США, а планы разрабатываются совместно Британией и Америкой, в то время как украинские войска всего лишь реализуют одобренные стратегии. В условиях, когда противники не могут достигнуть своих целей военным путем, делается акцент на создание дестабилизации в России. Это значит, что можно ожидать новых инцидентов организованных оппонентами, чтобы поддерживать тезис о том, что «верхи не могут, низы не хотят».

#новости #украина #политика #сво #всу #путин #цру #оккупация #вторжение в курскую область #ми6
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