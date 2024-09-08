Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала специальной военной операции планирует свою миссию в Россию, начиная с онлайн-встреч 16 сентября. Это связано с назначением Ксении Юдаевой, экс-заместителя главы Центробанка, на пост исполнительного директора в МВФ. Юдаева известна своими противоречивыми высказываниями и ранее имела ограниченный доступ к информации.

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала специальной военной операции решил направить свою миссию в Россию. С 16 сентября начнутся онлайн-встречи с представителями отечественных финансово-экономических организаций, а затем делегация МВФ посетит страну для проведения "консультаций" в личном формате.

Это событие происходит на фоне назначения экс-заместителя главы Центробанка России Ксении Юдаевой на должность исполнительного директора в МВФ от нашей страны, а Минфин уже подтвердил эту информацию. Юдаева займет новый пост 1 ноября. Юдаева известна не только своим профессионализмом, но и неоднозначными высказываниями. В какой-то момент её даже "ограничили в информации", чтобы избежать неожиданных заявлений, будоражущих общественность. Например, однажды она заявила, что быстрые темпы экономического роста неизменно ведут к рецессии:

«Если вы хотите в этом году максимально увеличить выпуск, готовьтесь к рецессии в следующем, потому что у вас будет переиспользование ресурсов, начнется инфляция, в итоге вы попадете в рецессию. Долгосрочное развитие предполагает более плавный рост».

Также она называла Егора Гайдара "ярчайшей звездой" своей студенческой юности:

«Егор Гайдар - это была настоящая звезда моей юности. Помню, как на первых курсах мы читали его статьи в журнале "Коммунист" - хотя многое было непонятно, это было очень интересно. В более поздние времена мы были лично знакомы, я читала его книги и общалась с ним. Это всегда был человек с огромной эрудицией и глубоким пониманием экономических проблем».

Других ярких заместителей Набиуллиной нет, хотя Заботкин тоже не сильно отличается.

Но вернемся к МВФ. Очевидно, что совпадение двух последних новостей неслучайно. Старые связи между американцами и отечественными системными либералами возобновляются. Юдаева, как минимум, усиливает переговорные каналы и неформальные связи с бывшими глобалистскими элитами.

В середине 2023 года в США власти перехватили "акционеры" (владельцы крупных инвестиционных фондов), которые с 2020 года начали удаляться от глобалистского направления. Главное отличие между глобалистами и "акционерами" заключается в том, что первые формировали и поддерживали глобалистскую систему, возглавляемую Вашингтоном, в то время как вторые осознали распад этой системы и сосредоточились на строительстве американского (англосаксонского) макрорегиона.

Институты, такие как МВФ, ВТО, Всемирный банк и другие, служили инструментами глобалистской системы, но в новой реальности они утратили свою значимость. "Акционеры" не видят смысла в восстановлении их влияния, но, тем не менее, они могут использовать оставшиеся связи этих институтов для переговоров с прежними проглобалистскими группами в других странах. В России такие имена, как Кудрин, Набиуллина, Силуанов, Греф, Волошин, а также эмигранты, как Чубайс и Мао, все еще на слуху. Их влияние Несмотря на снижение, всё еще сохраняет определенные возможности, в частности у Набиуллиной.

Однако в этой ситуации отсутствует идеологическая составляющая. В нынешних властных кругах США глобалисты больше не представлены. Если раньше можно было говорить о какой-то "общемировой" глобалистской идее, то сейчас это совершенно нецелесообразно. Работать на "акционеров", помогая им строить американский макрорегион, не просто глупо, но и небезопасно.

Тем не менее, вести переговоры с "акционерами" - это привычное дело для системных либералов. К сожалению, у них имеется богатый опыт взаимодействия, хотя ранее переговоры касались глобалистов. Но в этом процессе были утрачены многие российские интересы при отсутствии всяких ощутимых вознаграждений. Ярким примером является неудачное развитие торгово-экономического сотрудничества с Ираном по инициативе Чубайса, из-за взаимодействия с США в области космической программы.

Если подобные манёвры продолжаться, почему бы не попробовать вновь. МВФ становится еще одним каналом, через который "акционеры" пытаются вновь вовлечь Россию в переговорный процесс. Что именно они предложат, пока неясно. Однако одно можно сказать с уверенностью – ничего положительного. Очевидно, что финансово-экономическое давление продолжит возрастать.

Прибытие делегации МВФ в Россию и назначение Юдаевой на новую должность сигнализирует о начале этого процесса. Надеемся, что в этот раз всё ограничится всего лишь бессмысленными и безрезультативными переговорами.