Стороны согласовали совместные исследования, направленные на оценку воздействия гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол в Монголии на экосистему, включая озеро Байкал и реку Селенга.

Один из самых спорных проектов, обсуждаемых как в Москве, так и в Улан-Баторе, получил новый импульс. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил это после переговоров с Владимиром Путиным, состоявшихся 3 сентября 2024 года. Темы строительства гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол, впадающей в Селенгу, активно поднимались на июльском саммите ШОС. Стороны достигли соглашения о проведении совместных исследований, которые помогут оценить влияние строительства ГЭС на экосистему, охватывающую территории обеих стран. В рамках этого сотрудничества профильные ведомства подписали Меморандум о совместной работе по охране озера Байкал и реки Селенга. Министр природы России Александр Козлов на Восточном экономическом форуме сообщил, что ученые скоро подготовят соответствующее заключение.



Однако в экспертных кругах до сих пор нет консенсуса по поводу потенциальных последствий проекта. Некоторые специалисты, такие как академик Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов, уверены, что строительство ГЭС не окажет негативного влияния на экосистему озера, самого глубокого в мире.



Тем не менее, данная точка зрения далеко не универсальна. Многие эксперты предостерегают о возможных угрозах объекту всемирного наследия и считают, что создание гидроэлектростанции может существенно нарушить температурный и гидрологический режимы Байкала. Некоторые экологи упоминают о каскадном эффекте, при котором одна проблема может порождать другую, что затрудняет точное предсказание последствий.



Хотя оценить масштаб возможных изменений сложно, многие эксперты, включая члена-корреспондента РАН и научного руководителя Института водных проблем Виктора Данилова-Данильяна, с уверенностью утверждают, что последствия будут значительными.



Международные организации, в том числе Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, также выражали свою обеспокоенность по поводу проекта. Против строительства ГЭС выступило и Министерство природы РФ. В 2021 году тогдашний вице-премьер Виктория Абрамченко назвала этот вопрос «чувствительным» и подчеркнула важность сохранения Байкала в рамках Всемирного наследия.



Несмотря на то что Монголия озвучила свои планы относительно ГЭС еще в 2012 году, сам проект имеет долгую историю. Соответствующие разработки начались еще в советские времена, когда инженеры планировали возвести несколько гидроэлектростанций на реке. Однако распад СССР приостановил все работы, и Улан-Батор оказался без необходимых ресурсов для реализации столь масштабной идеи. По последним данным, мощность ГЭС составит 310 МВт, плотина высотой более 70 м и длиной 740 м будет построена в 24 км от устья реки Эгийн-Гол. Ожидается, что площадь создаваемого водохранилища составит 154,3 кв. км. В 2016 году стоимость реализации проекта оценивалась в 1 миллиард долларов, а Китай уже высказывал готовность предоставить финансовую поддержку.