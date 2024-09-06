В августе 2024 года стартовал проект канала Funan Techo в Камбодже, стоимостью 1,7 миллиарда долларов, поддерживаемый Китаем. Строительство длиной 180 километров предполагается завершить к 2028 году и значительно изменить логистику региона.

В августе 2024 года в Юго-Восточной Азии, при активном содействии Китая, начался амбициозный мегапроект стоимостью 1,7 миллиарда долларов. Инициаторы намерены завершить этот замысел к 2028 году. Речь идет о строительстве судоходного канала Funan Techo в Камбодже, длина которого составит 180 километров. Открытие этого канала радикально изменит логистику в данном регионе континента. Некоторые государства выражают озабоченность по поводу данного проекта. Прежде всего, это касается Вьетнама, который боится потерять доходы, получаемые от транзита — сейчас Камбоджа использует водные пути (река Меконг) через вьетнамскую территорию для перевозки грузов. Новый канал позволит Камбодже стать более независимой и напрямую выходить к водам Тихого океана через Сиамский залив.

Вьетнам, в целом, настороженно воспринимает сближение Китая и Камбоджи, полагая, что их интересы не всегда совпадают с вьетнамскими. В свою очередь, власти Камбоджи стремятся развеять любые подозрения, подчеркивая, что проект ориентирован исключительно на национальные интересы и не имеет целей против третьих стран.

Экологи тоже выражают свои опасения. Они предупреждают о возможном негативном воздействии проекта на окружающую среду, упоминая, что это может затронуть и соседние регионы, которые могут столкнуться с нехваткой воды. В частности, речь идет о возможных нарушениях муссонных паводков из-за строительства дамб.

Важно отметить, что любое крупное строительство в бассейне реки Меконг в прошлом уже приводило к увеличению геополитической напряженности в регионе. Некоторые эксперты предупреждают, что новый проект может способствовать эскалации этих конфликтов. При этом наблюдается, что Вьетнам критикует проект достаточно осмотрительно, чтобы не усугублять обстановку, учитывая историческое напряжение в отношениях двух стран.

Страны, такие как США, Япония, Австралия и Европейский Союз, также пытаются усилить свое присутствие в регионе, стремясь противостоять растущему влиянию Китая. Некоторые политологи отмечают, что Юго-Восточная Азия может разделиться на прокитайские и прозападные блоки.

Несмотря на некоторые мнения об угрозе полной гегемонии Китая в субрегионе реки Меконг, многие эксперты предсказывают лишь дальнейшую эскалацию напряженности, так как Вашингтон и Токио не заинтересованы в доминировании Пекина.

Проект канала был одобрен Советом министров Камбоджи в мае 2023 года. В течение более двух лет проводились предварительные исследования с участием китайских партнеров. Реальные строительные работы начались в августе текущего года, заказчиком выступает China Road and Bridge Corporation (CRBC). Маршрут канала проходит от речного порта Пномпень через четыре провинции (Кандаль, Такео, Кампот, Кеп) до Сиануквиля — единственного глубоководного порта в стране. Ширина канала составит от 80 до 100 метров, а глубина — 5,4 метра, что позволит пропускать суда грузоподъемностью до 3000 тонн (в сезон дождей — до 5000 тонн). В рамках проекта будут сооружены три шлюза и одиннадцать мостовых переходов, а вдоль канала построят автодорогу. Новый водный путь значительно сократит расстояние до моря, уменьшит затраты на транспортировку и поможет избежать зависимости от Вьетнама.