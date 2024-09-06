Санкт-Петербург планирует важное обновление инфраструктуры в ближайшие четыре года, включая строительство новой дороги с шестиполосным тоннелем под железнодорожными путями в районе Товарного переулка. Эта магистраль длиной 700 метров улучшит транспортное сообщение у Московского вокзала и станет частью высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» с общими затратами 1,8 триллиона рублей.

В ближайшие четыре года Санкт-Петербург ждет важное обновление инфраструктуры: планируется строительство новой дороги с шестиполосным тоннелем, который пройдет под железнодорожными путями в районе Товарного переулка. Данная магистраль длиной 700 метров призвана значительно улучшить транспортное сообщение в районе Московского вокзала и станет частью масштабного проекта по созданию высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» с общими затратами в 1,8 триллиона рублей. В конце августа 2024 года стало известно, что Комитет по градостроительству и архитектуре дал зеленый свет на подготовку необходимой документации, финансируемой из местного бюджета. Ожидается, что проектная документация будет передана на экспертизу в Главгосэкспертизу России в начале 2026 года. Согласно разработанной трассировке, предполагается продление улицы Черняховского в северо-восточном направлении до улицы Военной.

Стоит напомнить, что альтернативные варианты, такие как сооружение путепровода или создание кольцевой развязки, также рассматривались. Однако с учетом исторических особенностей застройки, предпочтение было отдано подземному варианту. Этот проект уже включен в Генплан города, хотя первоначально срок его реализации был зафиксирован на 2040 год.

По словам властей, новый маршрут будет проложен до 2028 года, что совпадет с открытием высокоскоростной железной дороги. Строительство будет курировать Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Новая дорога расположится в непосредственной близости от будущего вокзала ВСМ, который возведут в районе сада Сан-Галли, на месте Шоколадно-Бисквитной фабрики известного торгового дома Блигкен и Робинсон (Лиговский проспект, 52). Неясной остается ситуация с улицей Военной, которая нуждается в серьезной реконструкции. На ее южном конце планируется создание разворотного кольца, однако некоторые эксперты высказывают сомнения по поводу этого подхода, считая необходимым продлить улицу до берега Обводного канала. В идеале, они предлагают строительство моста через водное препятствие, что соединит новую дорогу с Глухоозерским шоссе.