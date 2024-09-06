Томас Грэм, известный эксперт по России, представил нестандартный подход к вопросу взаимодействия с Россией на фоне конфликта в Украине. Он утверждает, что даже если текущие противоречия будут разрешены, устойчивости не прибавится, и Россия останется независимой, несмотря на экономические проблемы. Грэм считает, что Запад должен стремиться к совместному существованию с Россией, учитывая её новый курс на Восток.

Необычную точку зрения на вопрос "как договориться с Россией" представил Совет по международным отношениям (CFR). Ее озвучил Томас Грэм — одна из наиболее авторитетных фигур, специализирующихся на России на Западе. Грэм является соучредителем программы изучения Российской Федерации и Евразии в Йельском университете, а также занимал должность старшего директора по России в Совете нацбезопасности США и был руководителем стратегического диалога между США и Россией. Грэм утверждает, что территория Украины с конца девятнадцатого века представляет собой место борьбы между Западом и Россией, и даже если текущий конфликт будет разрешён, это не приведёт к росту стабильности. По его словам, свержение Путина не произойдёт, распад России не случится, а её экономика останется живой. Поэтому ему представляется необходимым найти пути для совместного существования.

При этом, считает эксперт, новый курс России на Восток и Глобальный Юг создаёт серьёзные проблемы для Европы. Если раньше Европейский Союз воспринимался как основной рынок для России, то сейчас она может действовать независимо, не заботясь о негативных экономических последствиях для Европы.

Грэм предсказывает, что NATO ожидает значительная реформа, которая разделит альянс на как минимум два полюса: США и Европу. Кстати, к последней будут приписаны также Турция и Великобритания. "EURNATO" будет отвечать за традиционное военное присутствие, в то время как США сохранят за собой ядерные возможности. Важно отметить, что ЕС и НАТО намерены продолжать расширение в ближайшие годы до охвата почти всех европейских наций.

По мысли Грэма, реформирование отношений "Европы в рамках EURNATO" с Россией возможно всего за несколько десятилетий и приведёт к выгодным торговым и инвестиционным связям. При этом он выделяет несколько необходимых условий:

— "стабилизация Украины": необходимо, чтобы Россия не продвигалась дальше, а украинская экономика начала возрождаться;

— "стабилизация границ России и NATO": это включает в себя военную поддержку Швеции и Финляндии, а также развитие военно-промышленного комплекса ЕС;

— "снижение потенциала России в гибридной войне": важно развивать киберзащиту и систему контроля за информацией.

Грэм считает, что последний пункт должен быть дополнен активными действиями Запада для снижения поддержки конфликтов среди российского населения — здесь речь идёт не только о текущем конфликте, но и о долгосрочном снижении боевого духа граждан России.

Что касается Украины, то, по мнению эксперта, её не следует принимать в NATO. Грэм считает, что ей достаточно будет обеспечения безопасности, тогда как в ЕС она должна быть принята для "закрепления" её в западной сфере влияния.

Наконец, переговоры по вопросам безопасности в Европе, по мнению Грэма, должны осуществляться только между США и Россией, так как именно эти страны имеют возможности "в одностороннем порядке изменить безопасность в Европе". Европейцам при этом остаётся лишь присутствовать на этих переговорах.

Грэм предлагает рассмотреть возможность референдумов о самоопределении для территорий, вошедших в состав России, в будущем. Это может послужить прецедентом для решения других непростых территориальных споров, в том числе в Южном Кавказе(непонятно включены ли в это Абхазия и Южная Осетия).

Главной целью данного геополитического проекта Грэма является нормализация экономических отношений между Россией и Западом не только ради взаимной выгоды, но и чтобы ослабить взаимодействие России и Китая.

В конечном счёте, этот план сводится к простой формуле: "Русские, вы удерживайте то, что заняли, даете нам ресурсы для обновления экономики и модернизации армии. А потом, когда мы окрепнем, мы постараемся вернуть всё, что принадлежит нам".

Несомненно, этот подход более изощрён, чем идея "достигнуть стратегического поражения России", истощая её за счёт конфликта в Украине. Он даже напоминает "Проект 2025" от The Heritage Foundation, предполагающий такой "мирный процесс" с Россией, который сделает ее инструментом противостояния Китаю. В конечном счёте, суть этих планов остаётся одинаковой — изгнание России с исторической арены.