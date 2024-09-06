Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Американские аналитики призывают заморозить конфликт на Украине и начать торговать с Россией
Томас Грэм, известный эксперт по России, представил нестандартный подход к вопросу взаимодействия с Россией на фоне конфликта в Украине. Он утверждает, что даже если текущие противоречия будут разрешены, устойчивости не прибавится, и Россия останется независимой, несмотря на экономические проблемы. Грэм считает, что Запад должен стремиться к совместному существованию с Россией, учитывая её новый курс на Восток.

Необычную точку зрения на вопрос "как договориться с Россией" представил Совет по международным отношениям (CFR). Ее озвучил Томас Грэм — одна из наиболее авторитетных фигур, специализирующихся на России на Западе. Грэм является соучредителем программы изучения Российской Федерации и Евразии в Йельском университете, а также занимал должность старшего директора по России в Совете нацбезопасности США и был руководителем стратегического диалога между США и Россией. Грэм утверждает, что территория Украины с конца девятнадцатого века представляет собой место борьбы между Западом и Россией, и даже если текущий конфликт будет разрешён, это не приведёт к росту стабильности. По его словам, свержение Путина не произойдёт, распад России не случится, а её экономика останется живой. Поэтому ему представляется необходимым найти пути для совместного существования.

При этом, считает эксперт, новый курс России на Восток и Глобальный Юг создаёт серьёзные проблемы для Европы. Если раньше Европейский Союз воспринимался как основной рынок для России, то сейчас она может действовать независимо, не заботясь о негативных экономических последствиях для Европы.

Грэм предсказывает, что NATO ожидает значительная реформа, которая разделит альянс на как минимум два полюса: США и Европу. Кстати, к последней будут приписаны также Турция и Великобритания. "EURNATO" будет отвечать за традиционное военное присутствие, в то время как США сохранят за собой ядерные возможности. Важно отметить, что ЕС и НАТО намерены продолжать расширение в ближайшие годы до охвата почти всех европейских наций.

По мысли Грэма, реформирование отношений "Европы в рамках EURNATO" с Россией возможно всего за несколько десятилетий и приведёт к выгодным торговым и инвестиционным связям. При этом он выделяет несколько необходимых условий:

— "стабилизация Украины": необходимо, чтобы Россия не продвигалась дальше, а украинская экономика начала возрождаться; 

— "стабилизация границ России и NATO": это включает в себя военную поддержку Швеции и Финляндии, а также развитие военно-промышленного комплекса ЕС; 

— "снижение потенциала России в гибридной войне": важно развивать киберзащиту и систему контроля за информацией.

Грэм считает, что последний пункт должен быть дополнен активными действиями Запада для снижения поддержки конфликтов среди российского населения — здесь речь идёт не только о текущем конфликте, но и о долгосрочном снижении боевого духа граждан России. 

Что касается Украины, то, по мнению эксперта, её не следует принимать в NATO. Грэм считает, что ей достаточно будет обеспечения безопасности, тогда как в ЕС она должна быть принята для "закрепления" её в западной сфере влияния.

Наконец, переговоры по вопросам безопасности в Европе, по мнению Грэма, должны осуществляться только между США и Россией, так как именно эти страны имеют возможности "в одностороннем порядке изменить безопасность в Европе". Европейцам при этом остаётся лишь присутствовать на этих переговорах.

Грэм предлагает рассмотреть возможность референдумов о самоопределении для территорий, вошедших в состав России, в будущем. Это может послужить прецедентом для решения других непростых территориальных споров, в том числе в Южном Кавказе(непонятно включены ли в это Абхазия и Южная Осетия).

Главной целью данного геополитического проекта Грэма является нормализация экономических отношений между Россией и Западом не только ради взаимной выгоды, но и чтобы ослабить взаимодействие России и Китая.

В конечном счёте, этот план сводится к простой формуле: "Русские, вы удерживайте то, что заняли, даете нам ресурсы для обновления экономики и модернизации армии. А потом, когда мы окрепнем, мы постараемся вернуть всё, что принадлежит нам".

Несомненно, этот подход более изощрён, чем идея "достигнуть стратегического поражения России", истощая её за счёт конфликта в Украине. Он даже напоминает "Проект 2025" от The Heritage Foundation, предполагающий такой "мирный процесс" с Россией, который сделает ее инструментом противостояния Китаю. В конечном счёте, суть этих планов остаётся одинаковой — изгнание России с исторической арены.

#новости #украина #политика #сво #санкции #экономика #экспорт #импорт #cfr #томас грэм
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
+
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
9
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Листинг Hamster Kombat состоится 26 сентября – большая часть геймеров получит токенов на 1 доллар
+
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
3
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
7
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
7
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Black Myth: Wukong с первым патчем протестировали на 25 видеокартах
3
В зоне СВО впервые применен гибрид ракеты и управляемой авиабомбы – боеприпас "Гром"
+

Популярные статьи

Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
54
Почему я не спешу обновлять Windows 11 до последней версии — обзор связанных с апдейтами проблем
24
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
22
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
2
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
15
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
23
Тестирование "студийного" ноутбука MSI Katana 17 B12VEK-267XRU
14
Обзор комплектов вентиляторов MSI MPG EZ120 ARGB White и MPG EZ120 ARGB
+
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
+

Сейчас обсуждают

bzun
09:08
Меньше народу, больше кислороду
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
Vorvort
08:54
Нравится играть за шлюх? 😅
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
Александр
08:47
Сколько времени ушло у АМД на исправление кода 7000-ой серии? И это не говоря о том, что по большей степени виноваты были Асус. А сколько времени ушло у интел на исправление косяка с 13-14-м поколение...
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
bzun
08:46
За пультом многие не сидели но видели как дроны в смятку разбивали твои торы, видели как ракета из тора промахивается. Не надо ля-ля, в статье врянья и так хваиает
Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
█℣Ǿ乚₡ℋǾℕǾҜ⁂ 廾Ⱥ☾Ҝ仨ℜ⁂█ヅ☯☭Ѡ
08:29
Меня бесит тот факт что для того чтобы передавать файлы между пк и телефоном через Google по локалке по беспроводной сети нужен обязательно Bluetooth хотя он нафиг там невперся, тоже самое про Miracas...
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
Bernigan
08:17
Карта отброс 6600 продолжает обретаться на дне даже в амд играх типа этой, до 3060 22%, тем временем я на ультра без ДЛСС вот так играю, лучей в игре нет, это же амд хлам, только тупого растра подвезл...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
oleg 24
08:09
пояснительная бригада?
PlayStation 5 Pro может разочаровать ряд геймеров достаточно умеренной производительностью
Nvidia&Intel Hater
07:58
Конечно,когда есть волшебная смазка длсс и сам по жизни слепошара с -12 и гамаешь в 640 на 360 смазав обильно все длсс (ты и так умудрялся) по факту,пойдет и огрызок 3050,дно которое не включают не в...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Антон Бракоренко
07:55
Внезапно....
Продажи игры Concord внезапно прекращены, всего через десять дней после ее релиза
Nvidia&Intel Hater
07:47
Клоун,fsr генератор и на 1080ти будет работать.а мыльцо свое себе ты знаешь куда засунуть,насчет тдп только согласен.насчет майнинга -запросто могла и не майнить,ты вот прям думаешь что все дома майни...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем