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gotreksson
США проигрывают в "санкционной войне" против России
В последнее время Вашингтону становится всё сложнее вводить санкции против России, не вредя своим интересам. США стремятся уменьшить параллельный импорт высокотехнологичных товаров в Россию, особенно через Турцию, и недовольны позицией Анкары. Министерство торговли США ограничивает взаимодействие с турецкими компаниями, но это не остановит поставки, а лишь создаст новых посредников.

В Financial Times недавно появились несколько статей, которые подчеркивают нарастающую проблему для Вашингтона: вводить санкции против России становится все сложнее, не нанося урон собственным интересам.Вашингтон активно стремится добиться поддержки от Турции, которая выступает важным центром для параллельного импорта в Россию высокотехнологичных товаров, в том числе микрочипов американского производства. На протяжении последних месяцев различные представители властей, включая заместителя министра финансов США Брайана Нельсона, выразили недовольство позицией Анкары. Более того, Министерство торговли США добавило 18 турецких компаний в список тех, с которыми американские фирмы могут взаимодействовать только при наличии специальной лицензии.

Важно отметить, что действия Вашингтона могут привести к увеличению цен, но не к остановке поставок в Россию. Это только создаст новых посредников, с которыми у американских властей пока нет претензий, и с ними можно будет продолжать торговлю. В данный момент Турция уже осуществляет экспорт в Россию, используя маршруты через Азербайджан, Казахстан и Киргизию.

Кроме того, заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил Financial Times, что Вашингтон готов принимать меры против целых стран, позволяющих российским банкам открывать филиалы на своей территории. Однако эта стратегия также оказывается не столь эффективной. Как признал Адейемо, хоть крупные банки и их филиалы поддаются давлению, США вынуждены ориентироваться на всё более мелкие финансовые учреждения и искать их в ещё более широком числе стран.

В этом контексте возникает важный вопрос: какой может быть эта география. В FT также опубликована статья, посвященная роли Индии в обеспечении России необходимыми товарами, включая электронные компоненты. Интересно, что Россия расплачивается за эти товары в рупиях, которые Индия получает за свою нефть. Более того, рупии направляются в инвестиции в совместные российско-индийские предприятия по разработке и производству электроники.

Индийским компаниям тоже поступали угрозы от США, но весьма осторожно. Все потому что Индия играет ключевую роль в антикитайском проекте Вашингтона. В случае ухудшения отношений с Нью-Дели из-за санкций страна может начать более активно развивать сотрудничество в рамках БРИКС и укрепить связи с Москвой, включая области военных технологий.

Похоже, задача изоляции России представляет собой сложный вызов, требующий от Вашингтона всё больших усилий и ресурсов. Страхи и неуверенность уже не играют роли, а остальные игроки или требуют от США финансовых компенсаций за свою лояльность, или же вообще не поддаются давлению.

Однако, хотя ситуация складывается в пользу России, этого недостаточно. Москва все равно вынуждена платить за товары параллельного импорта выше рыночной стоимости из-за комиссий всех посредников. Поэтому активное развитие импортозамещения в стратегически важных отраслях экономики в конечном итоге окажется более целесообразным для страны, чем политика «Если понадобится — все купим».

#новости #сша #сво #экономика #турция #импортозамещение #экспорт #импорт #санкции запада #анкара
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