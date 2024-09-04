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gotreksson
Главгосэкспертиза одобрила строительство дороги в направлении одного из крупнейших курортов России
Главгосэкспертиза РФ: новый участок объездной автомобильной дороги построят в Бийском районе Алтайского края. Он напрямую свяжет курорт Белокуриха с Чуйским трактом, минуя город Бийск. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Этот проект вызвал множество вопросов как среди экспертов, так и у автолюбителей и местных жителей. Полгода назад губернатор Алтайского края Виктор Томенко подчеркивал необходимость тщательной оценки перед тем, как одобрить эту инициативу. Тем не менее, в августе 2024 года пресс-служба Главгосэкспертизы РФ сообщила, что профильное учреждение дало зеленый свет строительству дороги протяженностью 7,3 км. Новая дорога должна будет напрямую соединить Белокуриху — один из наиболее значимых курортов федерального уровня — с Чуйским трактом, минуя Бийск. Предполагается, что будущая трасса станет продолжением уже существующей объездной дороги, построенной поэтапно с 1995 по 2013 годы. Однако стоит отметить, что не все туристы, направляющиеся в Горный Алтай, выбирают этот маршрут; многие предпочитают проехать через центр Бийска.

Во-первых, этот путь короче примерно на 10 км. С учетом того, что объездная дорога привлекла часть транзитного потока, включая большегрузные автомобили, туристы избегают долгие пробки в пиковые летние месяцы. Во-вторых, на объездной дороге не так развита инфраструктура придорожного сервиса, что делает автомобилистов более склонными к заезду в город для перекуса в кафе или похода в магазин. К тому же Бийск, один из старейших городов региона, способен предложить свои достопримечательности, такие как Музей Чуйского тракта, что привлекает внимание отдельных путешественников, стремящихся познакомиться с культурой и историей района.

Тем не менее, если строительство объездной дороги было оправдано высоким трафиком в сторону популярных сибирских курортов, то продолжение дороги к Белокурихе вызывает ряд сомнений у наблюдателей. Не каждый захочет делать лишний круг, преодолевая те же 10 км.

Кроме того, власти Бийска планируют вложить несколько миллионов рублей в привлечение туристов в ближайшие два года. Это подчеркивает интерес местного бизнеса и администрации к тому, чтобы путешественники заезжали в город и тратили свои средства на его территории. С другой стороны, как утверждают некоторые эксперты, наличие альтернативного маршрута всегда полезно. При этом стоимость реализации проекта составляет 2 млрд рублей, и для его осуществления не планируется выполнять сложные строительные работы, достаточным будет возвести две развязки. Туристы, намеревающиеся посетить Бийск, всё равно сделают это — независимо от наличия альтернативной дороги. Однако вопрос вырубки деревьев в сосновом бору вызывает беспокойство у экологов и местных жителей — для строительства дороги потребуется обширная просека. Кроме того, многие бийчане считают, что необходимость в новом маршруте не так велика, и разумнее было бы направить средства на более насущные проекты, которые могли бы улучшить транспортную ситуацию в городе. Например, было бы целесообразно построить ещё один мост через реку Бию, который смог бы разгрузить уже существующий Коммунальный мост, введенный в эксплуатацию в 1965 году.

#новости #туризм #алтайский край #горный алтай #бийск #коммунальный мост #чуйский тракт #белокуриха #музей чуйского тракта #река бия
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