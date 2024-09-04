Известия: Союз молодежи Турции (TGB) провел акцию протеста против политики США, демонстративно надев мешок на голову члена экипажа американского десантного корабля USS Wasp, стоявшего на якоре в порту города.

2 сентября, в Измире, активисты Союза молодежи Турции (Türkiye Gençlik Birliği, TGB) совершили нападение на двух американских солдат, накрыв мешком голову одного из них и выкрикивая "Янки, гоу хоум!" Активистов вскоре задержали.

Эти "янки" были, вероятно, или моряками с десантного корабля USS Wasp (LHD-1), который совершил заход в Измир, или морскими пехотинцами из 24-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США, также находившимися на борту. TGB пояснили свой акт тем, что на руках американцев "кровь наших солдат и тысяч палестинцев". Мысль о Палестине ясна, однако под "нашими солдатами" активисты подразумевают, вероятно, турецких военнослужащих, погибших от рук курдов при поддержке США. Турецкий журналист Рагип Сойлу отмечает, что нападение в Измире стало своего рода "ответом" на события, произошедшие 20 лет назад, когда американские солдаты аналогично накрывали мешками турецких военнослужащих в Северном Ираке.

Однако Reuters заходит дальше и напоминает о напряженности в американо-турецких отношениях, возникшей не только из-за курдов, но также из-за приобретения Анкарой российских систем ПВО С-400, что привело к введению санкций и исключению Турции из программы по истребителям F-35.

Несистемные американские СМИ пишут, что TGB одновременно является оппозиционной евразийской организацией и молодёжным крылом Партии родины (Vatan Partisi) Догу Перинчека. Этот политик известен своими пророссийскими акциями, включая признание Крыма российским и поддержку специальной военной операции.

Проведение подобных акций, несомненно, сомнительно для "Ватана", поскольку от этой крошечной партии в Турции почти ничего не зависит. Эксперты задаются вопросом, является ли совпадением, что акция TGB в Измире произошла в день, когда Bloomberg сообщила о заявке Анкары на членство в БРИКС, поданной еще несколько месяцев назад.

Стоит так же упомянуть, что в 2018 году Перинчек поддержал решение турецкого суда, который оправдал активистов TGB, проникавших на базу "Инджирлик" и "преследовавших американских солдат с мешками в руках". Эта курьезная традиция турецкой молодежи — надевать мешки на головы морпехов США — могла бы даже заслужить одобрение. Важно только, чтобы такие действия не обернулись встречным ударом для Турции, ведь Вашингтон вполне может найти в инциденте "русский след" и выдвинуть Эрдогану требования о "компенсации". Теперь стоит внимательно следить за реакцией турецкого президента.