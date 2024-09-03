Двое американских исследователей утверждают, что они определили вероятное место развертывания в России новой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой и ядерным боезарядом 9М730 «Буревестник», которую президент Владимир Путин назвал «непобедимой».

Информация о возможном развёртывании в России ядерной крылатой ракеты "Буревестник" действительно вызывает широкий интерес и обсуждение как среди американских экспертов, так и в международном сообществе. Спутниковые снимки, на которые ссылается Reuters, подтверждают, что на территории России действительно происходят строительные работы, которые могут быть связаны с развитием ракетных технологий. Разработка "Буревестника" была озвучена Владимиром Путиным в 2018 году, и с тех пор ракета привлекла к себе внимание из-за своих уникальных характеристик. Этот проект поднимает вопросы о безопасности и стратегическом равновесии, так как такая система может обойти системы противоракетной обороны.

"Буревестник" представляет собой не просто новую ракету, но и принципиально новую концепцию ведения войны, которая включает запуск с неограниченной дальности и использование ядерного двигателя. Эта ракета может изменять правила игры, так как предоставляет новые возможности для ведения боевых действий и потенциально увеличивает давление на другие страны.

Также следует отметить, что приостановление Россией действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) усложняет задачу по контрольным мерам, что может вызвать дополнительные беспокойства относительно прозрачности российской ракетной программы. Без возможности инспекций американские аналитики могут опираться только на открытые источники и косвенные данные, что делает их оценки менее точными.

Такого рода публикации могут служить не только для информирования общественности, но и для анализа и оценки ответных мер, которые могут быть предприняты в ответ на новые угрозы. Возможно, это также часть более широкой стратегической дискуссии о будущем международной безопасности и контроля вооружений.

Ситуация сложная, требует пристального внимания как со стороны России, так и со стороны США и их союзников. Обостряющаяся напряженность может привести к новому витку гонки вооружений, и все участники должны действовать осторожно, чтобы избежать эскалации конфликта.