В Забайкалье в 2024 году планируется открыть крупное горнодобывающее предприятие на месторождении «Железный кряж», идеи о котором обсуждаются с 1990-х годов. Компания «Висмут» получила лицензии на добычу в 2010 году, а одобрение проекта произошло только в 2020 году.

В Забайкалье в следующем году намечено открытие нового крупного горнодобывающего предприятия. Идея реализовать проект на месторождении «Железный кряж» витает в воздухе с 1990-х годов, но долгое время работа ограничивалась лишь геологоразведкой.

Все изменилось в 2010 году, когда компания «Висмут» получила лицензии на добычу. Спустя три года специалисты из «Иргиредмета» разработали технологический регламент, касающийся переработки руд. В 2015 году институт ЗАО «Золотопроект» провел необходимые инженерные изыскания для строительства горно-обогатительного комбината. Однако только в 2020 году профильные органы одобрили проект. Весной 2021 года, после приобретения якутского подразделения ООО «Геопромайнинг» (дочерняя компания Корпорации AEON Романа Троценко), на площадке начались подготовительные работы. Инвестиции в проект оценивались в примерно 8 миллиардов рублей. В процессе разработки месторождения на северо-востоке Калганского муниципального округа планируется возведение ряда ключевых и вспомогательных объектов. Одним из важных шагов станет реконструкция 115-километровой автодороги, соединяющей место добычи с селом Досатуй, где расположена одноименная железнодорожная станция.

К концу 2024 года предусмотрено завершение строительства жилого поселка, в который войдут четыре двухэтажных общежития, административно-бытовой корпус, просторная столовая, санитарно-бытовой корпус, насосная станция и ряд других сооружений. В настоящее время уже смонтированы линии электропередачи и построены технологические дороги. Параллельно проходит возведение основного предприятия — сейчас закладывается фундамент горно-обогатительного комбината.

Производственные мощности комбината будут достигать 0,85 миллиона тонн золотосодержащих руд и 2,5 миллиона тонн сопутствующих руд в год. Добыча запланирована открытым способом, а годовой объем производства золота составляет ожидаемые 1,5 тонн. Полное завершение работ намечено на первую половину 2025 года.

Компания «Висмут» три года назад стала резидентом территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье». Это дает ей налоговые преференции: первые пять лет она освобождена от налогов на землю и имущество, а ставка налога на прибыль не превышает 5%. Кроме того, в первые годы работы страховые взносы снижены с 30% до 7,6%. Ожидается, что запуск нового предприятия создаст более 1000 рабочих мест, а также сократит сроки контрольных проверок для резидентов ТОР.

Стоит напомнить, что в 2023 году Россия разделила второе и третье места по объемам добычи золота (310 тонн) с Австралией, которая обладает наибольшими известными запасами этого драгоценного металла (14,3% от мировых). Лидером по-прежнему остается Китай с 370 тоннами, на четвертом месте — Канада с 200 тоннами, а замыкает первую пятерку США с 170 тоннами.