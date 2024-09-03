Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Финские политики пугают своих граждан прямым конфликтом с Россией
Финский политик Пекка Товери выразил обеспокоенность по поводу "возможной агрессии" России и призвал Финляндию готовиться к отражению возможной атаки, особенно с северного направления. Хотя Кремль опроверг эти опасения, в стране нарастает напряженность, особенно вблизи границы с Россией, где располагается военная база НАТО в Ивало. Товери отметил, что география и природные условия делают сложным любое наступление.

Финский политик Пекка Товери поднял тревожные вопросы о "возможной агрессии" со стороны России, утверждая, что его стране нужно готовиться к отражению возможной атаки. Он считает, что именно с северного направления может прийти угроза для НАТО. Кремль, в свою очередь, опроверг эти утверждения, но в Финляндии атмосфера напряженности продолжает нарастать.

Рядом с границей с Россией расположен малый финский городок Лапландия, находящийся всего в 30 километрах от российской территории, разделённый лишь лесами. В Ивало, ближайшем населенном пункте, размещена военная база НАТО, которая была выбрана американцами стратегически, ведь предполагается, что первоначальные удары России могут быть направлены именно на финскую пограничную службу, если она решит действовать против Запада.Эта база находится всего в 300 км от Мурманска, где располагается Северный флот. Военные силы Финляндии и Европы надеются предотвратить продвижение российских кораблей, если они пересекут границу. Товери также предостерег, что любое потенциальное вторжение со стороны российского флота приведет к серьезным последствиям.

Несмотря на наличие обширной границы с Россией, Пекка Товери уверен, что финны способны защитить свои земли. Важным фактором в этой защите служит география. Примерно 80% приграничных территорий представляют собой труднопроходимые природные зоны, что делает любое наступление практически невозможным. Но обратимся к истории.

Конфликт между СССР и Финляндией разразился на фоне опасений финнов, что Советский Союз попытается захватить их земли, тогда как русские опасались, что Хельсинки могут позволить разместить на своей территории противника. Для советских войск, плохо подготовленных к суровым зимним условиям, этот конфликт стал настоящим испытанием. Финны же будем честны проявили храбрость и упорство.

В условиях нынешней геополитической ситуации, когда началась специальная военная операция, Финляндия предпочитает не рисковать, несмотря на то, что их армия считается одной из сильнейших в мире. Финны проектируют жилые здания с бомбоубежищами и строят мосты, способные выдержать возможные атаки потенциального противника. Из-за этого Финляндию прозвали «Заполярной Спартой» НАТО.

Инфраструктура связи в стране также создается с учетом ее надежной работы в военное время. Финские танки, хоть и устарели морально и давно находятся на консервации, поддерживаются в боевой готовности — на случай внезапной угрозы. Удивительно, насколько финское сознание имеет явную военную направленность.

Финляндия акцентирует внимание не только на своих вооруженных силах, но и напоминает населению о необходимости быть готовыми к конфликту в любое время. Призыв в армию всё еще актуален, и ежегодно проходит подготовку более 21 тысячи новобранцев, а резервистов насчитывается свыше 285 тысяч.

Сегодня основное внимание уделяется подготовке к "возможному нападению" России. Новобранцы направляются на границу с РФ, откуда возвращаются с навыками и знаниями, необходимыми для ведения боевых действий в условиях сурового климата. При этом Финляндия не намерена прибегать к привлечению американских солдат.

Финские вооруженные силы располагают около 650 танками, 100 ракетными установками, 1500 артиллерийскими орудиями, 700 гаубицами, 64 истребителями и 700 минометами. Недавно Финляндия также усилила свою систему противовоздушной обороны. Не следует списывать со счетов и финский флот. С поддержкой НАТО финны ощущают себя уверенно, и им нет смысла думать, что предполагаемая атака России будет успешной.

По словам Товери, России критически важно укрепить свои позиции в Арктике, учитывая истощение сибирских запасов нефти и газа. Финский депутат считает, что Москва якобы не будет искать мирное решение, а предпочтет жесткий захват территорий. Именно поэтому финны решили разместить свой флот в этом регионе. Однако насколько целесообразны подобные меры – покажет только время.

#финляндия #военные #финляндия и россия #финляндия в нато #граница россии #финляндия возводит забор #база нато #ивало #лапландия #советско-финляндская война
+
Написать комментарий (0)
Финляндия не планирует размещать на своей территории ядерное оружие НАТО
Iltalehti: В Финляндии создадут бронетанковую бригаду НАТО для проецирования силы на границе с РФ
Власти Финляндии подготовили законопроект, запрещающий россиянам сделки с недвижимостью в стране
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
3
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
Российская армия пытается закрепиться в северных кварталах Украинска
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
12
Сравнительный рендер показал тонкие рамки смартфона iPhone 16 Pro Max
2
Профессиональный фотограф назвал 3 причины для покупки iPhone 16 Pro
+
Стал известен внешний вид смартфона Sony Xperia следующего поколения
10
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Ограничения на поставки алмазов из России приводят к падению доходов ЕС почти на 50%
1
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
Разработчики Escape from Tarkov добавили в игру отсылку к одному из героев СВО
1
В туннеле российской лыжной базы обнаружили подпольную ферму для добычи биткоинов
2
Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением трех РСЗО HIMARS
+
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
В продаже появились поддельные процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D без кремния
2
До конца года Samsung выпустит флагманские смартфоны, планшеты и конкурента Vision Pro
+
PlayStation 5 Pro будет стоить $700 и предложит уровень графики, равный настольной Radeon RX 7700 XT
4

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
11
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
5
Итоги гоночного уик-энда 31 августа - 1 сентября
2
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
8
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
15
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
13
Сжимаем данные почти до предела архиватором 7-Zip и почему аналог от мира Linux проиграл
10
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
19
Ryzen 7 5800X vs Ryzen 7 5800X3D – есть ли смысл переплачивать 20 000р, если разница в играх 7%
8

Сейчас обсуждают

Aleksandrs Ivanovs
00:16
Они ж тогда ОБНАГЛЕВШИЕ были-пускали разведчика БЕЗ СОПРОВОЖДЕНИЯ, хотя знали-при МАЛЕЙШЕМ НАРУШЕНИИ либо территориальных вод, либо госграницы...Его ДОСТАЛ БЫ(!) тот же комплекс С-125...Уж молчу про С...
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
cypher1999
00:06
Искренне надеюсь, что это не очередная переделка чего-то под маркой Российского ради варианта побырому денег срубить. Ведь цена этого - жизни ребят.
Specter: представлена новая снайперская винтовка, созданная по запросам российских военных
Nvidia&Intel Hater
00:03
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Za9c
00:02
Плюха жирная, спору нет. Но не лучше ли кластерной накрыть бОльшую площадь, чем бить в одну точку? С увеличением боевой части потеря эффективности идёт. Лучше жахнуть несколькими по площади, чем одной...
В России завершаются испытания мощнейшей авиабомбы ФАБ-3000 М-54 с УМПК
Aleksandrs Ivanovs
00:02
И взлетел 25-ый...простите...с Шяуляйского аэродрома!!!
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
Nvidia&Intel Hater
00:01
Пшел вон.парашник гребаный.причем тут кулеры вообще,когда речь о вонючем мастурбеке и о таких чмырях как ты.Хотя ты и есть шешун,чмо обоссаное в сотнях ипостасях здесь лазеет.опущенное все кем ток мож...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 2
Za9c
00:00
В играх 8 ядерника хватит обычного под лёгким разгоном. И проц можно охладить кульком хорошим. Для интела нужна топовая мать, водянка кастомная на 360 минимум. Жрать это всё будет в разы больше амд. Ц...
Обновление 24H2 для Windows 11 не помогло Ryzen 9 9950X обойти Core i9-14900K
Aleksandrs Ivanovs
23:57
А 25-ый КАК РАЗ(!) и создавался против SR-71-го, и догонялки...и перегонял его ЛЕГКО.... При всём его сверхзвуке(SR-71), это достаточно НЕУКЛЮЖИЙ И абсолютно НЕМАНЕВРЕННЫЙ самолётик-взлетел он из базы...
«Охотник за стелсами» - гиперзвуковая ракета «воздух-воздух» сверхбольшой дальности Р-37М
l33t_h4x00r
23:43
немного перефразируем - В конечном итоге, Call of Duty остаётся одной из немногих серий, которая вот уже 20 лет пилит движок Квейк 3 пререработанный для КоД 1, добавляя туда программные костыли и нов...
Call of Duty Black Ops 6: Хейтерам больше нечего сказать – новая игра ломает все стереотипы
Андрей
23:41
А также это первая версия ТетраПак. Когда они там освоили квадратную упаковку эти линии впарили нам.
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем