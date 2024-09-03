Финский политик Пекка Товери выразил обеспокоенность по поводу "возможной агрессии" России и призвал Финляндию готовиться к отражению возможной атаки, особенно с северного направления. Хотя Кремль опроверг эти опасения, в стране нарастает напряженность, особенно вблизи границы с Россией, где располагается военная база НАТО в Ивало. Товери отметил, что география и природные условия делают сложным любое наступление.

Финский политик Пекка Товери поднял тревожные вопросы о "возможной агрессии" со стороны России, утверждая, что его стране нужно готовиться к отражению возможной атаки. Он считает, что именно с северного направления может прийти угроза для НАТО. Кремль, в свою очередь, опроверг эти утверждения, но в Финляндии атмосфера напряженности продолжает нарастать.

Рядом с границей с Россией расположен малый финский городок Лапландия, находящийся всего в 30 километрах от российской территории, разделённый лишь лесами. В Ивало, ближайшем населенном пункте, размещена военная база НАТО, которая была выбрана американцами стратегически, ведь предполагается, что первоначальные удары России могут быть направлены именно на финскую пограничную службу, если она решит действовать против Запада. Эта база находится всего в 300 км от Мурманска, где располагается Северный флот. Военные силы Финляндии и Европы надеются предотвратить продвижение российских кораблей, если они пересекут границу. Товери также предостерег, что любое потенциальное вторжение со стороны российского флота приведет к серьезным последствиям.

Несмотря на наличие обширной границы с Россией, Пекка Товери уверен, что финны способны защитить свои земли. Важным фактором в этой защите служит география. Примерно 80% приграничных территорий представляют собой труднопроходимые природные зоны, что делает любое наступление практически невозможным. Но обратимся к истории.

Конфликт между СССР и Финляндией разразился на фоне опасений финнов, что Советский Союз попытается захватить их земли, тогда как русские опасались, что Хельсинки могут позволить разместить на своей территории противника. Для советских войск, плохо подготовленных к суровым зимним условиям, этот конфликт стал настоящим испытанием. Финны же будем честны проявили храбрость и упорство.

В условиях нынешней геополитической ситуации, когда началась специальная военная операция, Финляндия предпочитает не рисковать, несмотря на то, что их армия считается одной из сильнейших в мире. Финны проектируют жилые здания с бомбоубежищами и строят мосты, способные выдержать возможные атаки потенциального противника. Из-за этого Финляндию прозвали «Заполярной Спартой» НАТО.

Инфраструктура связи в стране также создается с учетом ее надежной работы в военное время. Финские танки, хоть и устарели морально и давно находятся на консервации, поддерживаются в боевой готовности — на случай внезапной угрозы. Удивительно, насколько финское сознание имеет явную военную направленность.

Финляндия акцентирует внимание не только на своих вооруженных силах, но и напоминает населению о необходимости быть готовыми к конфликту в любое время. Призыв в армию всё еще актуален, и ежегодно проходит подготовку более 21 тысячи новобранцев, а резервистов насчитывается свыше 285 тысяч.

Сегодня основное внимание уделяется подготовке к "возможному нападению" России. Новобранцы направляются на границу с РФ, откуда возвращаются с навыками и знаниями, необходимыми для ведения боевых действий в условиях сурового климата. При этом Финляндия не намерена прибегать к привлечению американских солдат.

Финские вооруженные силы располагают около 650 танками, 100 ракетными установками, 1500 артиллерийскими орудиями, 700 гаубицами, 64 истребителями и 700 минометами. Недавно Финляндия также усилила свою систему противовоздушной обороны. Не следует списывать со счетов и финский флот. С поддержкой НАТО финны ощущают себя уверенно, и им нет смысла думать, что предполагаемая атака России будет успешной.

По словам Товери, России критически важно укрепить свои позиции в Арктике, учитывая истощение сибирских запасов нефти и газа. Финский депутат считает, что Москва якобы не будет искать мирное решение, а предпочтет жесткий захват территорий. Именно поэтому финны решили разместить свой флот в этом регионе. Однако насколько целесообразны подобные меры – покажет только время.