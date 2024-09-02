Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Россия построит новый транспортный коридор от трассы «Амур» до до российско-китайского моста
В августе 2024 года арготируется создание удобного и безопасного транспортного коридора, соединяющего федеральную трассу Р-297 «Амур» с трансграничным железнодорожным мостом Нижнеленинское – Тунцзян. Проект одобрен федеральными властями и потребует инвестиций около 19 миллиардов рублей, из которых 17 миллиардов предоставит Москва.

Дорога, которая соединяет федеральную трассу Р-297 «Амур» с трансграничным железнодорожным мостом Нижнеленинское – Тунцзян, станет гораздо более удобной и безопасной. В августе 2024 года, на заседании президиума правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, представители Еврейской автономной области предложили создать сквозной транспортный коридор на этом направлении. Недавно стало известно, что федеральные власти уже одобрили предложенный проект. По предварительным расчетам, его реализация потребует инвестиций около 19 миллиардов рублей, из которых примерно 17 миллиардов предоставит Москва. Хотя в официальном сообщении на сайте Правительства РФ упоминается о строительстве транспортного коридора, на самом деле речь идет о реконструкции существующей дороги. Часть трассы длиной 9 километров будет построена с нуля.

В настоящее время до мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, который соединяет Россию и Китай, можно доехать, следуя по маршруту Биробиджан – Унгун – Ленинское. Однако отсутствие путепроводов на некоторых участках вызывает задержки, когда автомобилисты вынуждены долго ждать в очереди на переездах. Напомним, что железная дорога через Амур была открыта в ноябре 2022 года.

За первые шесть месяцев текущего года через границу в районе Нижнеленинского и Тунцзяна было перевезено более 2,6 миллионов тонн грузов, в основном каменного угля и руды, в сторону Китая. В обратном направлении транспортировалось 16,5 тысяч тонн контейнерных грузов. Это означает, что экспорт товаров по этому маршруту увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

С увеличением интенсивности движения поездов на Ленинской железнодорожной ветке возникают значительные проблемы для автотранспорта. Если трафик продолжит расти, это может привести к транспортному коллапсу, когда даже экстренные службы не смогут оперативно добраться до нужного места. Вдобавок к этому, до 2026 года в районе железнодорожного моста планируется строительство «сухого» порта с необходимой инфраструктурой для хранения, обработки и перевалки грузов на другие виды транспорта, такие как речные суда и автомобили. В ближайшее время (подготовка соответствующей документации начнется до конца 2024 года) эксперты из России приступят к реализации упомянутого проекта. В рамках этого плана, помимо строительства 9 километров новой дороги, также будет возведен мостовой переход через реку Икура и три путепровода через железную дорогу. Эти путепроводы появятся на участках Биробиджан-1 – Икура, Биробиджан-1 – Биробиджан-2, а также через тупиковую ветку в районе села Птичник.

#китай #дальний восток #строительство дорог #амур #биробиджан #ленинская железнодорожная ветка #нижнеленинское #р-297 «амур» #села птичник #тунцзян
+
Написать комментарий (0)
Китай запускает самый мощный в мире ветрогенератор
Московские дилеры повысили цены на кроссоверы Volkswagen Tayron и Talagon, поставляемые из Китая
Китай угрожает сельскому хозяйству ЕС отказом от импортного мяса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
17
Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут иметь профили "Производительность" и "Baseline"
2
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
64
Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
3
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
4
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
LCI: ВСУ задействует гражданские дороги как взлётно-посадочные полосы для F-16
+
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
+
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
За две недели Samsung продала по всему миру менее 300000 Galaxy Z Fold 6
1
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
6
В CD Projekt подтвердили намерение выпустить больше аниме по вселенной Cyberpunk 2077
+
Remedy объявила о партнерстве с Annapurna Interactive для создания Control 2
+
Раскрыты новые детали о Samsung Galaxy S25 Ultra
+

Популярные статьи

Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
6
МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
2
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
12
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
20
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

Лев корл
04:30
Аскаридами)))
Зеленский назвал сегодняшний обстрел территории РФ беспилотниками «ответом» на российские удары
Лев корл
04:29
Он уже понимать не способен В вашем кокаине мозгов не обнаружено
Зеленский назвал сегодняшний обстрел территории РФ беспилотниками «ответом» на российские удары
Лев корл
04:27
Мигрантов на заводы... да лан Лучше доя своих сделать условия Удивительно, но столько сразу специалистов золотые руки как из под земли появятся за хорошую зп!
В Госдуме снова обсуждают проблемы бюджета России, которые связаны с миграционной политикой
Лев корл
04:22
Нужно дронами границу прикрывать от дронов же, чтобы ни один не пролетел на территорию России Надеюсь, в этом направлении тоже ведутся работы
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
Garthar
04:17
Да это все фигня. Эти люди реально верят в это, забывая что на производство 1 ветряка уходит углерода больше, чем вырабатывает ТЭЦ сопоставимой мошьности. Это еще без учета того, что эти ветряки неком...
Китай запускает самый мощный в мире ветрогенератор
Garthar
04:15
Ага, после того как на претестах вылезли косяки с энергоэффективными ядрами.
Intel заявила, что процессоры Lunar Lake и Arrow Lake будут работать стабильно
Лев корл
04:08
Ну, как сказать... Сарматы имеются, а применить всегда успеем если чего. Тогда достанется всем, но европы не будет 100%. Но лучше до этого не доводить
Украина хочет получить от США оборудование на $800 млн для ремонта объектов энергетики
Лев корл
04:02
Сейчас тоже Апти говорит вон - каждый второй повар не считая первого))))
Кадыров показал кадры с допросом пленного бойца нацбатальона ВСУ
Лев корл
03:59
Ну, трипер выпустят сейчас 9 серии, там будет 128 линий минимум Может и мамашки забабахают метр на метр со всеми слотами))) Но стоить будет как боинг
Gigabyte представляет X870 AORUS Elite WIFI7: материнскую плату для энтузиастов
Лев корл
03:57
16 гигаБАЙТ!🙂
Gigabyte представляет X870 AORUS Elite WIFI7: материнскую плату для энтузиастов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем