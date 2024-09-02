В августе 2024 года арготируется создание удобного и безопасного транспортного коридора, соединяющего федеральную трассу Р-297 «Амур» с трансграничным железнодорожным мостом Нижнеленинское – Тунцзян. Проект одобрен федеральными властями и потребует инвестиций около 19 миллиардов рублей, из которых 17 миллиардов предоставит Москва.

Дорога, которая соединяет федеральную трассу Р-297 «Амур» с трансграничным железнодорожным мостом Нижнеленинское – Тунцзян, станет гораздо более удобной и безопасной. В августе 2024 года, на заседании президиума правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, представители Еврейской автономной области предложили создать сквозной транспортный коридор на этом направлении. Недавно стало известно, что федеральные власти уже одобрили предложенный проект. По предварительным расчетам, его реализация потребует инвестиций около 19 миллиардов рублей, из которых примерно 17 миллиардов предоставит Москва. Хотя в официальном сообщении на сайте Правительства РФ упоминается о строительстве транспортного коридора, на самом деле речь идет о реконструкции существующей дороги. Часть трассы длиной 9 километров будет построена с нуля.

В настоящее время до мостового перехода Нижнеленинское – Тунцзян, который соединяет Россию и Китай, можно доехать, следуя по маршруту Биробиджан – Унгун – Ленинское. Однако отсутствие путепроводов на некоторых участках вызывает задержки, когда автомобилисты вынуждены долго ждать в очереди на переездах. Напомним, что железная дорога через Амур была открыта в ноябре 2022 года.

За первые шесть месяцев текущего года через границу в районе Нижнеленинского и Тунцзяна было перевезено более 2,6 миллионов тонн грузов, в основном каменного угля и руды, в сторону Китая. В обратном направлении транспортировалось 16,5 тысяч тонн контейнерных грузов. Это означает, что экспорт товаров по этому маршруту увеличился более чем в два раза по сравнению с прошлым годом.

С увеличением интенсивности движения поездов на Ленинской железнодорожной ветке возникают значительные проблемы для автотранспорта. Если трафик продолжит расти, это может привести к транспортному коллапсу, когда даже экстренные службы не смогут оперативно добраться до нужного места. Вдобавок к этому, до 2026 года в районе железнодорожного моста планируется строительство «сухого» порта с необходимой инфраструктурой для хранения, обработки и перевалки грузов на другие виды транспорта, такие как речные суда и автомобили. В ближайшее время (подготовка соответствующей документации начнется до конца 2024 года) эксперты из России приступят к реализации упомянутого проекта. В рамках этого плана, помимо строительства 9 километров новой дороги, также будет возведен мостовой переход через реку Икура и три путепровода через железную дорогу. Эти путепроводы появятся на участках Биробиджан-1 – Икура, Биробиджан-1 – Биробиджан-2, а также через тупиковую ветку в районе села Птичник.