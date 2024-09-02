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gotreksson
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
В августе 2024 года Минстрой Нижегородской области одобрил проект строительства завода по производству импортозамещающей спецтехники на 27 гектарах в Автозаводском районе. Комплекс общей площадью 34 тысяч квадратных метров включает восемь производственных корпусов, где планируется выпускать более 700 единиц спецтехники, 280 тросовых кранов-манипуляторов и до 8 тысяч гидроцилиндров ежегодно.

В августе 2024 года, Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области официально одобрило проект строительства завода по производству импортозамещающей спецтехники.

Проект предполагает создание на территории в 27 гектаров в Автозаводском районе, находящемся на юго-западе столицы региона, комплекса основных и вспомогательных объектов общей площадью 34 тысячи квадратных метров. Среди них — восемь производственных корпусов, где ежегодного будут выпускать более 700 единиц различной спецтехники, а также около 280 тросовых кранов-манипуляторов и до 8 тысяч гидроцилиндров. Инициатива проекта, впервые озвученная летом 2022 года, исходит от компании «Смартэко-НН», которая ведет свою деятельность с 2007 года. Начав с производства эвакуаторов, компания постепенно расширила ассортимент выпускаемой техники, включив в него самосвалы, автогидроподъемники, крюковые погрузчики, автовышки, бортовые грузовики и автовозы. Со временем «Смартэко-НН» заняла прочное место на рынке.

На данный момент линейка продукции компании насчитывает 400 видов изделий. «Смартэко-НН» сегодня располагает около 50 сервисных станций по всей стране, от Калининграда до Камчатки, что позволяет обслуживать технику клиентов непосредственно в регионах её эксплуатации. С 2022 года предприятие ориентируется на импортозамещение, последовательно увеличивая долю отечественных комплектующих в производстве своей техники. Новый завод, строительство которого запланировано на районе пересечения Молодежного проспекта и улицы Заслонова, станет катализатором значительного роста объемов производства компании. Более того, в новых цехах будут заниматься также переоборудованием автомобилей специального назначения.

В прошлом году рынок спецтехники пережил значительный рост, удвоив объемы продаж до 80 тысяч единиц. В частности, если говорить об автокранах, то их потребление на отечественном рынке было практически поровну разделено между локальными и зарубежными, преимущественно китайскими, производителями. В 2024 году прогнозируется снижение объемов импорта.

#новости #импортозамещение #завод #рабочие места #спецтехника #развитие региона #нижегородская область #строительство завода #смартэко-нн #эвакуаторы
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