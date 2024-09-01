Немецкая экономика, ранее надежная, ныне сталкивается с серьезными трудностями, показывая снижение ВВП во втором квартале 2023 года из-за падения инвестиций и потребительских расходов. Ситуация усугубляется негативными показателями делового климата, что приводит к пессимизму среди предпринимателей. Промышленный сектор страдает от снижения спроса, высоких процентных ставок и энергозатрат, а надежды на рост потребительских расходов не оправдываются, несмотря на недавнее увеличение зарплат.

Немецкая экономика, некогда полная надежд, сегодня столкнулась с непростыми реалиями. Уточненные данные за второй квартал показывают, что дефицит инвестиций и скромные потребительские расходы легли тяжким грузом на плечи одной из крупнейших экономик Европы. Как сообщает Bloomberg, все сигналы указывают на то, что ожидать скорого выхода из экономического застоя – занятие безнадежное.

В период с апреля по июнь валовой внутренний продукт Германии снизился на 0,11%. Эта неутешительная статистика связана с падением капиталовложений на 2,2% и частного потребления на 0,19%, в то время как расходы правительства, в отличие от этих показателей, выросли на 0,9%. На начало 2024 года экономика Германии надеялась на восстановление, но реальность бьет по оптимизму с неумолимой силой. Показатели делового климата, особенно в производственном секторе, вызывают тревогу. Индекс деловых ожиданий от мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) показывает, что экономика Германии катится в кризис. Клеменс Фухэст, директор Ifo, откровенно заявляет о серьезности ситуации. В августе индекс делового климата упал с 88 до 87 по сравнению с предыдущим месяцем, говоря о нарастающем пессимизме среди предпринимателей.

Будучи подтвержденным недавним исследованием от S&P Global, текущие данные показывают, что промышленные производства продолжают снижаться, а экономический спад усиливается. Главный экономист ING Карстэн Брзески резюмирует: "Экономика Германии вернулась на год назад, и текущие индексы и показатели настроений говорят о стагнации". Все это происходит на фоне параллельного слабого роста в еврозоне, что лишь немного утешает.

Промышленный сектор сталкивается с многочисленными трудностями: снижение спроса из-за границы, высокие процентные ставки, дорогие энергоресурсы после отказа от российского газа и усиливающаяся геополитическая неопределенность ставят под вопрос дальнейшую стабильность. Надежды на восстановление расходов потребителей тоже не оправдались, несмотря на недавний рост зарплат, который должен был поддержать экономику.

Но среди общего пессимизма все же встречаются оптимисты. Bundesbank, например, по-прежнему верит в возможный экономический рост, хотя теперь прогнозы смещены на третий квартал. Эксперты банка рассчитывают, что повышение доходов населения в конечном итоге приведет к росту потребительских расходов, особенно в секторе услуг. Однако, как и другие эксперты, они не ожидают скорого улучшения в производственной сфере. Оптимистичный сценарий заканчивается символическим ростом экономики к концу года.

Шэрон Белл, стратег по европейским акциям в Goldman Sachs, подчеркивает уязвимость производственного сектора: "Производство стало ахиллесовой пятой для экономики Германии. В то время как экономика Испании демонстрирует рост с теми же темпами, что и США, Германия остается под давлением". Чем дольше этот сектор будет находиться в подвешенном состоянии, тем сложнее будет обеспечить будущее экономической стабильности.

Экономисты считают, что необходимо улучшить бизнес-климат для привлечения иностранных инвестиций. Упрощение налоговой системы, снижение бюрократических препятствий и создание благоприятной регуляторной среды могут способствовать тому, чтобы Германия оставалась привлекательной для иностранных компаний и стартапов, способных оживить экономику.