В Банке России обсуждают основные направления денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы, признавая, что экономика страны стала менее чувствительной к изменению ключевой ставки. Несмотря на это, ЦБ не собирается снижать процентные ставки для борьбы с инфляцией, что может привести к их повышению, вплоть до 22%.

В Центробанке России(ЦБ) озвучили свою позицию по поводу разрабатываемых главных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025-2027 годы. К указанному документу там подходят с большой серьезностью, поэтому решили заранее отреагировать на возможную критику. Увы, это не увенчалось успехом. Представитель ЦБ в общении с журналистами отметил, что экономика страны стала менее чувствительной к изменению ключевой ставки, что требует еще более значительных её коррекций. Признание того, что изменение ключевой ставки не справляется со снижением инфляции, прозвучало даже из уст регулятора. Поскольку снижать процентную ставку ради увеличения предложения и борьбы с инфляцией в ЦБ не готовы, сигналом оставшегося резерва служит дальнейшее повышение ставки. Идея повышения до 22% становится всё более реальной. В самом ведомстве на это отвечают: основная задача Центрального банка, согласно Конституции, — это обеспечение устойчивости рубля. Насколько рубль «устойчив», можно судить по его постоянным колебаниям. Возникает вопрос: справляется ли ЦБ РФ со своей основной функцией. В ЦБ считают, что да, и ссылаются на Закон о ЦБ, в котором основной функцией регулятора является поддержание ценовой стабильности. Внутри ЦБ ценовая стабильность трактуется как низкая и стабильная инфляция.

Следует отметить, что в правовых спорах приоритетом является текст Основного Закона страны, где чётко сказано, что Банк России обязан обеспечивать именно устойчивость рубля. Увы, ни устойчивости рубля, ни ценовой стабильности в данный момент не наблюдается. Трактовка ценовой стабильности как низкой и стабильной инфляции — дело рук нынешней команды Банка России. Пример Турции, где двузначная инфляция сопровождается значительным экономическим ростом, ставит под сомнение их рассуждения.

В своих заявлениях регулятор явно запутался. С одной стороны, он хочет поддерживать инфляцию на уровне 4% годовых, с другой стороны говорит о том, что неотъемлемым элементом таргетирования инфляции является плавающий валютный курс. Что предполагает непредсказуемые колебания, что в свою очередь явно не соответствует заданной Конституцией функции обеспечения устойчивости национальной валюты.

Современная команда ЦБ РФ, кажется, обладает слишком гибким подходом к трактовке своих задач. И если вы считаете, что понимаете, что такое «устойчивость рубля» и «ценовая стабильность», то будете удивлены: в Банке России у них своё особое видение, которое далеко не всегда совпадает с общепринятыми интерпретациями этих понятий.