На Сахалине активно продолжается строительство и модернизация автомобильных дорог. В последние годы выполнено множество значимых проектов, и сейчас около 60% дорог соответствуют нормативам, что выше среднего по России. Общая длина автомобильных дорог на острове составляет около 4 тыс. км, из которых 946 км находятся в федеральной собственности.

На крупнейшем российском острове продолжается масштабная работа по строительству и модернизации автомобильных дорог и сопутствующей инфраструктуры. За последние годы был реализован целый ряд значимых проектов, благодаря чему нормативным требованиям сегодня соответствует около 60% таких объектов, что гораздо выше среднего по стране. Сахалин площадью 76,6 тыс. кв. км простирается с юга на север примерно на 950 км, при этом его ширина варьируется от 26 до 146 км. Общая протяженность автомобильных дорог на острове составляет около 4 тыс. км, из которых 946 км находятся в федеральной собственности. В настоящее время продолжается комплексное развитие этих дорог. Это обсуждалось в августе 2024 года на рабочей встрече главы Росавтодора Романа Новикова с губернатором области Валерием Лимаренко.

Особое внимание было уделено одной из самых аварийных трасс региона, А-391 Южно-Сахалинск – Корсаков. Планируется, что на всем протяжении в 31 км дорога станет четырехполосной, что значительно повысит безопасность движения, практически исключив возможность лобовых столкновений. В данный момент встречные потоки разделены только на 8 км. К реализации проекта, который особенно актуален на фоне реконструкции Корсаковского морского торгового порта, намерены приступить в следующем году, а проектно-сметная документация будет готова до конца 2024 года. К 2027 году здесь планируют создать крупный логистический центр.

Также преобразится А-392 Южно-Сахалинск – Холмск. А-392 протяженностью 81 км. В рамках государственного контракта в ближайшие полтора года обновят участки с 26-го по 35-й км, с 47-го по 56-й км и с 84-го по 88-й км. Таким образом, около 70 км этой федеральной трассы к 2026 году будет соответствовать нормативам. Этот проект имеет особое значение, так как дорога ведет к незамерзающему морскому порту Холмск, грузооборот которого в 2022 году вырос на 60% по сравнению с предыдущим годом и сохраняется на уровне 2 млн тонн.

Дополнительно до конца 2024 года приведут в нормативное состояние 58 км трассы А-393 Южно-Сахалинск – Оха, связующей населенные пункты вдоль восточного побережья острова. Эта дорога была передана в федеральную собственность в 2021 году, тогда в грунтовом состоянии находилось чуть более 200 км из 824 км. С тех пор обновили примерно 150 км, переведя в асфальтобетон 90 км дороги.

Росавтодор планирует ликвидировать все грунтовые разрывы на этой трассе в ближайшие годы. До конца 2024 года обновят еще 58 км, из них 35 км переведут в асфальт. На данный момент работы продолжаются на участках с 429-го по 436-й км, с 453-го по 456-й км, с 530-го по 549-й км и с 719-го по 730-й км. В ближайшее время начнут аналогичные мероприятия на наиболее сложном отрезке дороги, с 665-го по 719-й км. Кроме этого, на Сахалине в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируются автодороги регионального и межмуниципального значения. Реализация всех этих инициатив значительным образом улучшит качество жизни местного населения, обеспечивая безопасное и комфортное передвижение по дорогам острова.