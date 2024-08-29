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gotreksson
Специалисты приступили к установке последней опоры самого длинного из мостов Транссиба
В рамках модернизации Южного хода Транссиба строится новый мост длиной 365 метров через реку Бирюсу в сейсмически активной зоне.

В рамках крупномасштабного проекта по модернизации Южного хода Транссиба отечественные инженеры строят в сейсмически активной зоне мост длиной 365 метров через реку Бирюсу. Новый мост сооружается рядом со старым однопутным переходом, который был построен еще в 1960-х годах. Эта старая переправа являлась неотъемлемой частью маршрута Междуреченск – Тайшет, одной из самых сложных железнодорожных линий России. На участке Абакан – Тайшет, известном как «Трасса мужества» длиной 647 км, сосредоточено около 720 различных инженерных сооружений, среди которых девять тоннелей и 250 мостов, включая старый мост через Бирюсу.

Стоит отметить, что в те годы, при строительстве моста через реку, впервые в Советском Союзе была использована новая технология: опоры из железобетона погружались в грунт с использованием вибропогружателей. Эти трубы постепенно удлинялись и углублялись до 40 метров, пока не доходили до скального основания. Затем в них помещали арматуру и заливали бетон.

Спустя более полувека, для увеличения пропускной способности Южно-Сибирской магистрали на перегоне Запань – Тагул строится новый мост, который будет способен выдерживать тяжеловесные составы массой до 7,1 тыс. тонн и даже сдвоенные поезда массой до 14 тыс. тонн.

По информации пресс-службы РЖД, в данный момент продолжается установка последней опоры и двух 66-метровых пролетов. В общей сложности, новый мост будет иметь шесть опор высотой до 11 метров и семь железобетонных и металлических пролетов общим весом более 1,3 тыс. тонн.

Монтаж завершается с использованием мачтово-стреловых кранов и должен быть закончен к октябрю. После этого железнодорожные рабочие начнут укладку путей. К концу 2025 года перегон длиной 17 км станет двухпутным, что значительно увеличит объем перевозимых грузов. Ранее на этом же участке был сдан 122-метровый мост через реку Старицу, также построенный рядом с действующим. В настоящее время продолжается строительство других аналогичных сооружений, таких как мосты через реки Луговая (54 м) и Мамаевка (27 м). Всего на перегоне планируется построить 23 инженерных сооружения.

#новости #ржд #абакан #междуреченск #тайшет #запань #луговая #мамаевка #тагул
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