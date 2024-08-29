Во Владивостоке в сентябре текущего года ожидают важнейшее событие для стремительно развивающейся судостроительной отрасли Приморского края. «Восточная верфь» спустит на воду первый в истории региона ярусолов.

На восточном берегу России происходит настоящая революция в кораблестроении — Приморье готовится встретить свой первый ярусолов, построенный на местной верфи. Этот проект, разработанный для Группы компаний «Сигма Марин Технолоджи», почти завершён и символизирует реализацию амбициозной идеи губернатора Олега Кожемяко: «где рыбу ловим – там и флот строим», озвученной весной 2023 года. Судно, которое вскоре выйдет в Охотское и Берингово моря, знаменует начало новой эпохи для приморских судостроителей. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщает, что постройка ярусоловов происходит в рамках второго этапа программы инвестиционных квот. До недавнего времени Владивосток специализировался исключительно на краболовных судах. Но вот уже в августе на проверки плавучести ушёл новый краболов «Пума», что говорит о развитии местного производства.

На борту нового ярусолова «Сигма Марин Технолоджи» будут использоваться передовые методы для ловли тихоокеанской трески и палтуса. Этот современный комплекс разрабатывает орудия лова, максимально щадящие для экосистемы: основное внимание уделяется устойчивым практике рыболовства.

Конструкция судна вдохновлена универсальным модульным подходом, схожим с проектами краболовов, которые «Сигма Марин Технолоджи» заказала в рамках предыдущих этапов крабовых аукционов. Судостроители активно работают над проектом, сотрудничая с проектным бюро «Викинг» и тесно взаимодействуя с заказчиками.

Впечатляющая инвестиция в размере 25,6 миллиардов рублей на три лота крабов, которую компания сделала на аукционах в 2023 году, открыла новые горизонты для приморской рыбной индустрии. Согласно условиям программы инвестиционных квот, компания взяла на себя обязательство построить три краболовных судна, первое из которых, «Андрей Басаргин», уже спущено на воду.

На данный момент «Сигма Марин Технолоджи» успешно завершила первый этап программы, построив серию из четырёх краболовов, которые уже демонстрируют свою эффективность в дальневосточных морях. Общий флот компании составляет 25 современных и высокоэффективных судов, среди которых 5 траулеров, 7 ярусоловов и 13 краболовов. Теперь к ним добавится и новый ярусолов, который станет гордостью не только компании, но и всего региона, будучи построенным на «домашней» верфи.

Приморье продолжает оставаться флагманом дальневосточного судостроения, привлекая внимание к строительству промыслового флота. Кроме того, регион гордится гигантом российского судостроения — верфью «Звезда», где создаются крупные и современные суда, такие как «Афромаксы», способные безопасно преодолевать Северный морской путь. Эта строительная инициатива укрепляет позиции Приморья как ключевого игрока в рыбной и судостроительной отраслях, где традиции сочетаются с инновациями для создания устойчивого будущего.