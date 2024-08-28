Эксперты считают проект важным для разгрузки транспортных путей и улучшения логистики, а также уменьшения зависимости от Казахстана. В 2024 году появились сообщения о начале строительства обходного пути, но официальных подтверждений пока нет. Президент России поручил рассмотреть возможность создания Северо-Сибирской магистрали. Определенные маршруты могут встретить возражения со стороны экологов, но в условиях меняющейся геополитической обстановки обсуждение проекта остается актуальным.

Этот амбициозный проект начали обсуждать еще в начале 2000-х годов. В 2007 году его включили в Транспортную стратегию до 2030 года. В то время строительство железнодорожной линии длинной 585 километров, соединяющей станцию Татарскую в Новосибирской области со станцией Коновалово в Курганской области через Называевскую в Омской области, оценивали в 140 миллиардов рублей. Но планам не было суждено осуществиться — на пути стала экономическая нестабильность, хотя, возможно, это была не единственная причина. В 2013 году проект включили в Схему территориального планирования России в сфере федерального транспорта. А через пять лет в РЖД заявили о необходимости дополнительной оценки целесообразности строительства данной линии.

Множество экспертов считают проект жизненно важным для страны и уверены, что его актуальность с годами только возрастает. Новый маршрут не только разгрузит переполненный Омский узел, создавая грузовой дублер Транссиба, но и предоставит возможность направлять поезда в обход Казахстана. На сегодняшний день железная дорога проходит через Казахстан на участке от станции Исилькуль до станции Горбуново (203 км), который с 1992 года Россия арендует у соседнего государства.

В 2024 году некоторые СМИ сообщали о начале строительства обходного пути, однако официальных подтверждений не последовало. Более того, в 2023 году президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской магистрали, проект которой впервые был предложен еще в 1950-х годах.

Некоторые эксперты полагают, что если проект будет осуществлен, то более актуально будет направить железную дорогу по маршруту Курган – Ишим – Тара – Колпашево, хотя такой путь пройдет через Васюганский заповедник, что может вызвать протесты экологов и соответствующих учреждений.

Какой бы маршрут ни был выбран, основатель российско-китайской транспортной компании Rus Trans China Александр Стрельников отмечает, что с учетом геополитической ситуации и необходимости диверсификации транспортных путей проект остается исключительно актуальным.

«Строительство новой железной дороги позволит России сократить зависимость от Казахстана в вопросах транспортировки грузов. Кроме того, это поспособствует развитию регионов и улучшению логистики внутри страны. Экономически новая железная дорога может существенно сократить время и затраты на перевозку грузов между Сибирью и Уралом, что важно для таких отраслей, как добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, где эффективная логистика играет ключевую роль. Политически проект демонстрирует стремление России укрепить свою инфраструктуру и снизить зависимость от соседей, что в условиях растущей конкуренции в Центральной Азии становится особенно значимым», — подчеркнул эксперт.

Несмотря на все плюсы, в условиях экономической нестабильности и необходимости финансирования других приоритетных проектов, Стрельников полагает, что выделение средств на строительство новой железной дороги может быть отложено. Однако он подчеркнул, что в условиях меняющейся геополитической обстановки важно продолжать обсуждение и планирование данного проекта, чтобы обеспечить надежную транспортную инфраструктуру для России в будущем.