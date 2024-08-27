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gotreksson
Дорогу, соединяющую Москву с Прибалтикой, расширят на нескольких ключевых участках
Пресс-служба Главгосэкспертизы РФ: дорожно-строительные работы пройдут на территории Шаховского городского округа Московской области, на участке от 148 по 158 км федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия». Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

В течение ближайших нескольких лет десятки километров федеральной трассы, простирающейся от Москвы до латвийской границы, ожидает значительная трансформация. В настоящее время работы по капитальному ремонту дороги ведутся на нескольких участках одновременно. В следующем году четырехполосными станут участки с 180-го по 195-й км и с 214-го по 220-й км. Кроме того, на территории Тверской области вскоре начнутся инженерные изыскания на участках с 158-го по 180-й км и с 220-го по 229-й км. На обновление трассы М-9 «Балтия» на этих участках общей протяженностью около 30 км будет выделено порядка 10 миллиардов рублей из федерального бюджета. Согласно документации, опубликованной на сайте Госзакупок, работы должны быть завершены к середине декабря 2026 года. Также будут расширены участки с 233-го по 248-й км и с 139-го по 148-й км в Подмосковье.

В августе 2024 года профильное учреждение одобрило проект по расширению трассы «Балтия» с 148-го по 158-й км. В сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы РФ подчеркивается, что этот участок является одним из самых загруженных на федеральной дороге. После капитального ремонта расчетная скорость движения составит 120 км/ч — трасса будет соответствовать II технической категории. Подготовительные работы, включая расчистку территории от деревьев, начались еще в июне.

В рамках этой масштабной кампании, которую планируют завершить до конца 2025 года, помимо расширения проезжей части, для повышения уровня безопасности дорожного движения будут построены разворотные петли с переходно-скоростными полосами. Также будет установлено множество дополнительных сооружений, включая очистные устройства, водопропускные трубы, наружное освещение и шумозащитные экраны, подпорные стенки и барьерные ограждения. Вдоль дороги у населенных пунктов появятся новые тротуары и автобусные остановки.

В начале месяца Росавтодор сообщил о завершении ремонта самых изношенных участков Новорижского шоссе, которое является частью трассы М-9 «Балтия»: на участках с 22-го по 50-й км и с 68-го по 83-й км отечественные специалисты заменили верхний слой дорожного покрытия, устранив колейность и другие дефекты.

Напомним, что федеральную трассу М-9 ввели в эксплуатацию в конце 1980-х годов. Небольшой участок от МКАД до развязки с Ильинским шоссе был сдан в середине следующего десятилетия. Постепенно нагрузка на этот участок значительно увеличивалась с развитием прилегающей территории, где появлялось все больше коммерческой и жилой недвижимости. Новорижское шоссе по количеству коттеджных поселков элит-класса стало догонять Рублевку в 2010-х годах. В 2014 году на участке с 17-го по 50-й км (пересечение с ЦКАД) появились дополнительные полосы: от МКАД до Красногорска — десять полос, далее до А-107 — восемь полос. От ЦКАД до А-108 дорога была расширена до шести полос. После «Большой бетонки» до Волоколамска трасса М-9 имеет по две полосы в каждую сторону.

В июле 2024 года стало известно, что участок с 17-го по 22-й км будет передан Москве (отрезок до 17-го км уже находится в управлении города). Ежедневно через этот участок проезжает около 160 тысяч транспортных средств, что в несколько раз превышает пропускную способность магистрали. Ожидается, что реализация соответствующих инициатив после передачи участка московским властям существенно улучшит ситуацию.

#латвия #модернизация #подмосковье #госзакупки #росавтодор #тверская область #мкад #а-107 #м-9 «балтия» #новорижское шоссе #цкад
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